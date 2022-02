Nizza - Lunga come una station wagon, spaziosa come una monovolume e con le caratteristiche di un SVUV: Dacia, il marchio del Gruppo Renault, ha fatto nuovamente centro col modello New Jogger, una vera e propria vettura familiare con ben 7 posti, il tutto con un rapporto prezzo-qualità al di sotto dei 16 mila franchi. In occasione della presentazione alla stampa internazionale a Nizza, la Jogger non ha mancato di suscitare interesse, curiosità e anche ammirazione per come il costruttore ha saputo “attingere” dalla tecnologia già disponibile in seno al Gruppo Renault. Non per niente gli stessi dirigenti di Dacia hanno sottolineato la caratteristica “maliziosa” (nel senso positivo) di questo modello. “Ancora una volta, Dacia sta scuotendo i codici e reinventando un veicolo familiare versatile e conveniente. In 5 o 7 posti, Jogger incarna perfettamente il posizionamento e lo spirito di Dacia. Versatile per la sua abitabilità e la sua modularità record, attraente per il suo design avventuroso, Jogger è un invito all'avventura. Rafforza l'impegno di Dacia per rendere la mobilità accessibile a tutti, una mobilità sostenibile poiché presto sarà offerta con un motore ibrido” ha tra l’altro affermato Denis Le Vot, Ceo di Dacia.