Concretezza, semplicità, robustezza: potrebbero bastare questi tre sostantivi a descrivere il mondo di Dacia, un marchio che offre a una clientela pragmatica veicoli spogliati del superfluo, a prezzi imbattibili. Abbiamo avuto occasione di provare la nuova Dacia Sandero nella versione Stepway Comfort con cambio manuale a sei rapporti e possiamo affermare senza ombra di dubbio che il modello incarna alla perfezione la filosofia del marchio.

La versione base parte da un prezzo di 14’390 franchi, per 16’890.- ricevete una serie di optional che rendono la vettura moderna e dotata di tutti quei comfort che caratterizzano le auto della concorrenza. Tanto per dire: climatizzazione automatica e filtro antipolline, tergicristalli posteriore elettrici, chiave «intelligente» (keyless), freno a mano elettronico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, avvisatore angolo morto, vernice metallizzata e altro ancora. Il tutto su una dotazione di base che non è affatto sparagnina e comprende per esempio i fari LED, computer di bordo, supporto per il telefonino, regolatore e adattatore della velocità.

Stiamo parlando di un crossover completamente rinnovato sia nelle linee della carrozzeria, sia a livello di abitacolo, che si differenzia dalla sorellina denominata unicamente Sandero per linee più grintose, un aspetto muscoloso e un’altezza dal suolo maggiorata, che le permette di affrontare con disinvoltura anche percorsi offroad. Pure le rifiniture dell’abitacolo sono differenti, maggiormente curate, pur senza compromessi con l’eccesso e il superfluo. Gli spazi consentono una buona abitabilità per cinque persone e anche il bagagliaio coi suoi 328 litri risulta sufficientemente capiente. Il motore della Stepway è un tre cilindri di 1’000 cc che svolge un lavoro onesto ed è particolarmente adatto ai percorsi urbani. Da notare anche il miglioramento della sicurezza passiva, grazie alla nuova piattaforma modulare CMF, che offre una miglior resistenza e miglior rigidità in caso di collisione. Lato guida, è migliorabile la precisione dello sterzo e la tenuta di strada, ma anche la capacità di assorbimento delle asperità del terreno.