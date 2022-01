Dalla Z1 alla Z50

È raro che una famiglia di modelli duri un decennio, che dire di cinque? Ebbene, la famiglia Z di Kawasaki diventa sempre più forte e nel 2022, questa forza sarà sottolineata da cinque modelli «Z 50», che fanno parte di un legame celebrativo tra Kawasaki e i fans, fedeli e nuovi. Lo stile dinamico Sugomi della Z900 combina un look aggressivo con una guida dinamica e reattiva, tipicamente “Z”, e ha conquistato molti fan sin dal primo lancio. L’edizione anniversario della Z900 si presenta rossa, in quel «Firecracker Red» della Z1100GP del 1980. Questa tonalità, che si trova anche sulla leggendaria GPZ900R, era tipica dei modelli Kawasaki dell’epoca. Il look high-end è evidenziato da una forcella anodizzata in oro e un telaio verniciato in nero lucido. Questa speciale colorazione è offerta sia sulla Z900 sia sulla Z900 70 kW (regolabile a 35 kW). Entrambi i modelli continuano a presentare caratteristiche familiari: display a colori TFT con connettività smartphone, Power-Modes, controllo di trazione KTRC e illuminazione full LED. La Z650 - disponibile anche in versione da 35 kW -, con il suo telaio elegante e un potente motore a due cilindri in linea è una delle preferite da chi ha fatto ogni tipo di esperienza. Dotata di luci a LED, display a colori TFT con connessione smartphone, la Z650 eccita ed emoziona a ogni giro. La tonalità di rosso scelta per i modelli dell’anniversario rende lo stile tagliente della “supernaked” Z ancora più sorprendente. Il blu scuro e l’argento esaltano il rosso, mentre i loghi Z e Kawasaki dorati e altri dettagli la distinguono ulteriormente dalle versioni standard.

Per le versioni anniversario delle popolari “retro-sportive” Z900RS e Z650RS (novità del 2022 la versione da 35 kW), Kawasaki è tornata alle origini delle Z e ha optato per la leggendaria colorazione “fireball”. Per questi due modelli è stata usata una tecnica di pittura speciale. I colori metallici sono applicati sul serbatoio e sui pannelli della carrozzeria a strati, creando una lucidatura che esalta la bellezza di questi modelli. Le parti sono completate da cornici verniciate in nero lucido e da una speciale copertura del sedile, che differisce dal modello standard e ha anche diverse cuciture decorative.

Entrambe le moto hanno cerchi dorati, loghi «Double Overhead Camshaft» come ricordo del passato e portano il logo «Z 50» sul serbatoio e una barra posteriore di serie. La Z900RS ha anche i loghi «DOHC» sui coperchi del motore.



Z50 Anniversario (disponibile da primavera 2022):

Z900 / Z900 70 kW, Firecracker Red, CHF 11’290.—

Z650, Firecracker Red, CHF 8’390.—

Z900RS, Candy Diamond Brown (Fireball), CHF 13’790.—

Z650RS, Candy Diamond Brown (Fireball), CHF 9’350.—