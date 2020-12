Nissan festeggia il decimo compleanno della Leaf, il primo veicolo a zero emissioni per il mercato di massa. Dal lancio nel 2010, sono 500.000 le unità commercializzate al mondo, di cui 180 mila in Europa.

Prodotta presso gli stabilimenti di Giappone, Stati Uniti e Regno Unito, Nissan Leaf è venduta in 59 mercati in tutto il mondo. La capacità della batteria, le prestazioni e l’efficienza sono progressivamente migliorate e di conseguenza Nissan Leaf si è evoluta fino a diventare un’auto versatile che soddisfa diverse esigenze e stili di vita.