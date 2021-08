Dominique Gisin ha sempre voluto esplorare il proprio potenziale e spostare l’asticella delle sue prestazioni sempre un po’ più in alto. Tanto nello sci, quanto ancor oggi in ogni sua attività. In qualità di delegata della Fondazione Aiuto Sport Svizzero, la simpatica ambasciatrice supporta con grandissima passione e dedizione le altre atlete e gli altri atleti svizzeri d’élite. L’amore per lo sci resta immutato – ma ormai è solo il suo hobby preferito.

