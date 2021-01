È arrivato il tempo di fare la conoscenza con la sorellona della VW ID.3, presentata in Svizzera negli scorsi giorni. 100% SUV e 100% elettrica, la ID.4 è il primo SUV completamente elettrico della Casa di Wolfsburg e si inserisce nel segmento caratterizzato dalla maggiore crescita a livello mondiale, quello dei SUV compatti.

Benché la casa tedesca abbia previsto due modelli, la ID.4 Pure e la ID.4 City, con una batteria di 52 kWh e motori elettrici da 148 o 170 CV, in Svizzera arriveranno per intanto solo modelli più performanti (gli altri seguiranno nel corso dell’anno) che utilizzano una batteria da 77 kWh con un’autonomia fino a 522 km. Il motore elettrico disposto nella parte posteriore della vettura eroga in questo caso 204 CV. Cinque sono gli allestimenti previsti in un primo tempo da noi, con prezzi che partono da 51'600 franchi per la Life e arrivano sino a 64’000 per il modello superiore, denominato Max. Chi vorrà pazientare, potrà acquistare anche i modelli meno cari, con minor autonomia (al massimo 348 km) e un prezzo di partenza poco inferiore ai 40 mila franchi.

La ID.4 si presenta con delle proporzioni atletiche, diremmo vigorose, il design privilegia linee chiare e fluide, che convergono in un’ottima aerodinamica dal buon coefficiente di penetrazione pari a cx 0,28.

La nuova arrivata in casa VW si caratterizza per un passo lungo, che si traduce intanto spazio a disposizione dentro l’abitacolo.

Il motore elettrico, che eroga 204 CV e sviluppa una coppia massima di 310 Nm fin dalla partenza, permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. Su tutti i modelli ID.4 la velocità massima è autolimitata elettronicamente a 160 km/h.

Realizzata sulla piattaforma MEB, ideata per una condivisione tra molte auto elettriche, tra le quali la ID3 sempre di VW e la Enyaq di Skoda, al primo approccio la ID.4 si è lasciata guidare in modo facile e agile. Ha un baricentro basso, favorito dal posizionamento della grande batteria ad alta tensione tra gli assi, così che la ripartizione del peso si avvicina molto al valore ideale di 50:50. Nella breve prova su strada che abbiamo effettuato nei dintorni di Zurigo, abbiamo apprezzato l’ottima insonorizzazione dell’abitacolo, dalle rifiniture molto curate e di qualità ineccepibile e il raggio di curva molto stretto, ciò che favorisce anche le manovre in città.