La linea KTM EXC 2022 promette grandi emozioni. La rinnovata gamma propone due aggiornamenti chiave per migliorare le prestazioni, ma il segreto della sua versatilità, punto di riferimento della categoria, sono gli standard elevati e la qualità. La messa a punto delle sospensioni “WP Suspension” è stata aggiornata su tutti i modelli, per una maggiore stabilità e aderenza, anche sui terreni più accidentati. La seconda svolta è l’aggiunta degli pneumatici MaxxEnduro MAXXIS, resistenti alle forature e in grado di offrire comfort anche dopo molte ore di guida. L’innovativa tecnologia Transfer Port Injection (TPI) consente alle 2 tempi di soddisfare le aspettative crescenti dei piloti offroad di oggi. Le tre cilindrate disponibili garantiscono una buona scelta in termini di cavalli e coppia. La KTM 300 EXC TPI è il modello di punta per l’Hard Enduro, mentre la KTM 250 EXC TPI 2022 ha ora una rapportatura del cambio aggiornata. I modelli KTM EXC-F a 4 tempi offrono una coppia affidabile, accessibile e gestibile per delle moto a iniezione dalle prestazioni adrenaliniche. Per molti anni, la simbiosi tra la guidabilità dei modelli 250 e le caratteristiche di potenza dei modelli 450 ha reso la KTM 350 EXC-F la offroad per eccellenza.

Colori ispirati alle moto Factory che non passano inosservati.

Grazie alle impostazioni più rigide e sportive della forcella e dell’ammortizzatore WP Suspension, tutte le nuove EXC-F offrono prestazioni maggiori alle alte velocità. Per il 2022, KTM ha sottolineato ancora di più la connessione con il mondo della competizione integrando i colori e la sella blu. Le grafiche e le plastiche in stile racing garantiscono che le KTM EXC non passino mai inosservate.

Design audace e colori rétro per le EXC SIX DAYS aggiornate: KTM per natura è legata al mondo delle competizioni offroad di alto livello da decenni, e riafferma il suo supporto per la popolarissima ISDE organizzata dall’FIM con il lancio della linea di modelli KTM EXC SIX DAYS 2022 rivisitati. Per il 2022, i designer hanno inserito nuovi colori accesi che uniscono elementi moderni e uno stile rétro. I modelli KTM EXC SIX DAYS 2022 presentano tantissime parti ispirate ai modelli da competizione.