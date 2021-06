In seguito al recente annuncio del governo austriaco di ulteriori allentamenti delle misure nazionali anti-pandemiche, Harley-Davidson prevede di organizzare l’evento «European Bike Week» a Faak am See dal 7 al 12 settembre 2021. Grazie al costante calo dei casi, le restrizioni legate alla pandemia in Austria sono state gradualmente allentate. Le fasi previste per giugno sono state persino anticipate di una settimana. Kolja Rebstock, direttore amministrativo di Harley-Davidson EMEA e DACH: «Sono entusiasta della possibilità di organizzare la European Bike Week quest’anno e vorrei ringraziare profondamente tutti i nostri partner in loco che trasformano questa manifestazione in realtà. E tutti i motociclisti Harley: senza di loro la European Bike Week non sarebbe mai diventata un tale successo. Gli eventi come questo formano il nostro stile di vita e la nostra identità. Per questo motivo non vediamo davvero l’ora di dare il via alla European Bike Week il 7 settembre». Harley-Davidson è consapevole della propria responsabilità nei confronti dei dipendenti e dei fan del marchio e proprio per questa ragione presterà la massima attenzione a eventuali e nuove imposizioni di limitazioni agli assembramenti o ai viaggi in Austria o nei paesi limitrofi, e adatterà l’edizione dell’evento in caso di necessità. Allo stesso tempo, Harley-Davidson sta facendo tutto il possibile per consentire di nuovo e il più presto possibile la realizzazione degli eventi incentrati sulla passione per il motociclismo.



Informazioni sulla European Bike Week

La European Bike Week è il più grande festival motociclistico d’Europa e sin dalla sua prima edizione nel 1998 si è svolto ogni anno senza interruzioni fino al rinvio nel 2020 a causa della pandemia. Pur essendo sponsorizzato e organizzato da Harley-Davidson, motociclisti di tutti i marchi sono benvenuti alla grandiosa manifestazione. L’evento è apprezzato tra gli appassionati di moto in tutta Europa e rappresenta un importante fattore economico per la Carinzia.