Yamaha si è dichiarata orgogliosa di essere associata a Nick Sanders, uno dei più grandi motociclisti adventure di oggi, attualmente all’ottavo giro del mondo. Dopo aver guidato per oltre un milione di chilometri con moto di diverse case, Nick sa esattamente cosa vuole da una moto adventure e la scelta di Ténéré 700 Rally Edition parla da sé.

Con questa moto costruita in Francia, insieme alla Ténéré 700, la casa motociclistica giapponese vuol rendere omaggio alle storiche moto da corsa Yamaha guidate da JCO e Serge Bacou al Rally di Dakar nel 1983 e 1984.

La nuova sfoggia una sua speciale verniciatura blu e gialla, un aggressivo frontale in stile rally con quattro fari a LED, sella esclusiva più alta di 20 millimetri - 895 mm - cuscinetti di tenuta sul serbatoio e manopole per il fuoristrada. Un silenziatore slip-on di Akrapovic migliora il sound.

L’edizione rally ha una piastra di protezione del motore, radiatore e para-catena. Un motore CP2 a quattro tempi con una cilindrata di 689 centimetri cubi fornisce la propulsione. Yamaha promette un’elevata coppia lineare, che, in combinazione con un leggero telaio tubolare in acciaio a doppia culla, dovrebbe garantire buone prestazioni.

Ténéré 700 Rally Edition ha sospensioni anteriori e posteriori a lunga escursione, regolabili. Ruote a raggi, da 21 pollici all’anteriore e da 18 al posteriore. L’ABS è disattivabile con regolazione immediata.

Disponibile nella livrea Sky Blue presso tutti i concessionari Yamaha, è in listino a 12’590 franchi.