La filosofia Faster Sons di Yamaha si ispira al passato guardando al futuro, con un approccio che stuzzica i piloti dallo spirito libero, ai quali piace distinguersi. La nuova s’ispira ai modelli più grandi della serie Sport Heritage, con il caratteristico design e il telaio Deltabox. Il motore è il medesimo della MT-125 e della R 125, e con i suoi 15 CV (11 kW) sfrutta pienamente il limite di potenza della classe. La ruota anteriore da 17 pollici è dentro una forcella rovesciata dal diametro di 37 millimetri, e il faro e le luci sono a LED, belli rotondi come s’addice a una perfetta neo-rétro. Gli pneumatici hanno un battistrada con design a blocchi. L’altezza della sella è di 81 centimetri. Il cockpit fornisce informazioni su un display LCD luminoso su sfondo scuro. Le caratteristiche includono sella trapuntata, parafanghi verniciati e parti di alluminio. Pochi altri modelli della categoria sono in grado di offrire questo livello combinato con specifiche così impressionanti e si possono osservare dettagli premium in tutta la moto. Oltre alla forcella a steli rovesciati, al faro anteriore e alle luci a LED e al motore VVA da 125 cc e 11 kW, la compatta Sport Heritage si distingue per l’attenzione ai dettagli. Progettata per essere leggera e piacevole nella guida di tutti i giorni, rappresenta una buona scelta per automobilisti con patente B* alla ricerca di un’alternativa alle quattro ruote, oltre che per piloti con patente A. Neofiti saranno rassicurati dalla comoda posizione di guida, dalle sospensioni fluide e dalla maneggevolezza, tutti apprezzeranno l’anima divertente della nuova Yamaha Sport Heritage.



XSR125 - colori, disponibilità e prezzo

Le combinazioni di colori hanno un forte leitmotiv orizzontale che evidenzia il design senza tempo e conferisce un look purista e affascinante. Saranno tre i colori disponibili: Redline; Tech Black e Impact Yellow. Ogni combinazione con parafanghi verniciati in tinta, grafica del serbatoio a doppia striscia e loghi sui pannelli laterali. La XSR125 sarà in concessionaria a partire da luglio 2021 al prezzo consigliato di 4.990 franchi.



* La XSR125 può essere guidata in Svizzera senza un esame con una patente di categoria B se viene completato un corso base pratico di dodici ore.