Ford Focus si aggiorna e amplia le motorizzazioni

Ford ha svelato poche settimane fa la nuova Focus che si presenta con un nuovo design, motori elettrificati più efficienti, connettività avanzata e aiuti alla guida progettati per rendere l’esperienza al volante più facile e piacevole.

La Focus rappresenta uno dei modelli più iconici di Ford. Lanciata nell’ormai lontano 1998, nel corso degli anni è migliorata costantemente e l’ultimo aggiornamento le permette di confrontarsi ad armi pari con le regine del segmento C.

Dopo la Mustang Mach-E, ora è la nuova Focus a ricevere la tecnologia SYNC 4 che permette la navigazione connessa al cloud e il controllo vocale con la comprensione del linguaggio naturale. SYNC 4 è supportato da un nuovo schermo a 13,2 pollici, dotato di un’interfaccia intuitiva progettata per facilitare la navigazione.

Tecnologie avanzate di assistenza alla guida introdotte per la prima volta sulla Focus includono la sorveglianza dell’angolo morto, che rileva i veicoli che si avvicinano da dietro e può applicare una controsterzata per avvertire il conducente ed evitare un cambio di corsia se viene rilevata una potenziale collisione.

La nuova Focus offre anche, per la prima volta, un’opzione di trasmissione automatica per i motori EcoBoost Hybrid (mHEV) a basso consumo, disponibile fino a fino a 155 CV. Il cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti rende la guida più facile nel traffico cittadino e in caso di colonne, grazie alle prestazioni del motore ibrido.