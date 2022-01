Arrivata in concessionaria all’inizio del 2021, la Ford Mustang Match-E impressiona sin dal primo colpo d’occhio, con la sua linea muscolosa e i ricorsi costanti che richiamano l’iconica “pony car” della casa. Tra i due modelli per la verità non c’è però nulla da spartire: la Mustang Match-E è un crossover curato che punta tutto sulla mobilità elettrica, sul comfort e sulla tecnologia, è un’auto brillante, ma non raggiunge di sicuro le prestazioni che hanno reso celebre la sorella mossa dal propulsore termico.

Per il nostro test abbiamo avuto a disposizione il modello AWD supportato dal doppio motore elettrico, trazione permanente sulle quattro ruote e batteria da 98,7 kWh, una delle più capienti offerte dal mercato, in grado di assicurare un’autonomia di oltre 400 km, anche se la casa ne dichiara addirittura 540 secondo gli standard WLTP.

Appena accomodati nel lussuoso e ampio abitacolo non si riesce a distogliere l’occhio dall’ampio schermo verticale posizionato centralmente tra conducente e passeggero: parliamo di un pannello verticale da 15,5 pollici attraverso cui interagire con il nuovo Sync 4, un sistema ottimamente costruito e molto intuitivo. Solo Tesla, crediamo, dispone di un display più ampio rispetto a quello della Mustang Match-E.

Lo spazio a disposizione dei passeggeri permette di viaggiare senza compromessi in cinque persone, i comandi della plancia sono quasi esclusivamente tattili, il che genera qualche distrazione alla guida. Persino l’apertura delle porte avviene senza l’ausilio di maniglie poco estetiche: qui basta schiacciare un pulsantino e il gioco è fatto.

Il pacchetto degli assistenti alla guida è notevole: di serie viene offerto tutto ciò che permette di raggiungere un livello 2 di guida autonoma e dunque cruise control adattivo, sensori e telecamera posteriore, monitoraggio dell’angolo cieco, riconoscimento dei segnali stradali, frenata automatica d’emergenza, controllo elettronico della trazione e della stabilità e l’intelligent speed assist, che permette una regolazione automatica della velocità massima sulla base del rilevamento della segnaletica stradale da parte della telecamera. Insomma: il sistema rileva che in un tratto puoi circolare al massimo ad 80 km/h? Bene, se vuoi puoi chiedere alla vettura di regolarsi in base a questo limite. E addio alle multe per eccesso di velocità.

Sulla strada il comportamento della Mustang Match-E è convincente: sterzo preciso, erogazione della potenza lineare, buona stabilità e spunto quasi da auto sportiva (da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi), buon assorbimento delle irregolarità stradali e insonorizzazione di alto livello che permette però di udire una specie di rombo attutito di un motore a scoppio che ricorda un sei o un otto cilindri. Un surrogato, certo, che però fa un certo effetto ed è disponibile solo quando si attiva la modalità di guida più sportiva delle tre offerte, modalità che, di per sé, non segnano differenze molto marcate tra di loro.

La scheda

Motori: due elettrici, uno sull’assale anteriore, l’altro su quello posteriore

Potenza e coppia massima: 351 CV e 580 Nm

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 5,1 sec.

Velocità massima: 180 km/h

Potenza della batteria: 98.7 kWh

Potenza massima di carica: 150 kW

Tempo di ricarica 10-80%: 45 minuti

Autonomia: 540 km (dichiarata)

Classe di efficienza energetica: A

Prezzo base del modello: 58.090.- franchi

Mi piace

La ricca dotazione di serie che non consente tanti ghirigori a livello di allestimento. Belle le linee quasi scultoree della carrozzeria, ampio lo spazio a bordo

Non mi piace

A livello di bagagliaio la capienza non è enorme (402 litri); nel vano anteriore c’è un divisorio che rende lo spazio poco sfruttabile.

Loading the player... GUARDA IL VIDEO

©CdT.ch - Riproduzione riservata