È l’arancione a dominare la visione d’insieme della Forester e-Boxer Sport, un modello basato sul sistema di trazione ibrida con il motore a benzina boxer da due litri, capace di sviluppare 150 CV e 194 Nm di coppia, utilizzato anche sulle Subaru Impreza e XV. Gli elementi stilistici colore arancione si ritrovano sia a livello della carrozzeria (sui sotto paraurti anteriore e posteriore, sulle barre longitudinali del tetto) sia a livello di abitacolo, dove questo colore ha una presenza importante e si ritrova un po’ ovunque, sulle cuciture dei sedili e dei rivestimenti in pelle, sulle bocchette dell’aria o sulla cornice della console del cambio. L’effetto è piacevole, esattamente come è piacevole prendere posto sui sedili di una vettura dagli interni molto curati, eleganti e spaziosi (l’abitacolo è tra i più grandi di tutto il segmento D). I cerchi in lega leggera da 18’’ in colore grigio scuro, le coperture dei fendinebbia anteriori dello stesso colore e la nuova mascherina del radiatore per la quale è stato scelto il nero, assicurano un bel contrasto e rendono esplicita la caratteristica sportiva di quest’auto che offre agli amanti del marchio nipponico un’alternativa alla gamma della versatile Forester e-boxer. Quando si parla di questo modello non si finirà mai di elogiare lo spazio abbondante a disposizione di conducente e passeggeri, un’auto insomma che ben si presta a soddisfare i bisogni della famiglia e che sembra perfetta per ogni esigenza del tempo libero.

All’alto livello di sicurezza della Subaru Forester contribuiscono il sistema di assistenza alla guida EyeSight, costituito dal sistema di frenata d’emergenza, dal sistema attivo di mantenimento della corsia, dagli assistenti di cambio corsia e angolo cieco e dall’avviso di traffico trasversale posteriore in retromarcia, tutti a base di radar, nonché dall’assistente fari abbaglianti e dal sistema di monitoraggio del guidatore (Driver Monitoring System) con avviso in caso di segni di stanchezza o di distrazione dalla guida. Il sistema di frenata d’emergenza estesa riduce inoltre il pericolo di incidente in retromarcia e una telecamera laterale agevola le manovre di parcheggio.

Le impressioni di guida sono positive: la posizione di chi sta al volante permette di avere un ottimo controllo della strada; la disposizione dei comandi sulla plancia è ottimale, il cambio a variazione continua assicura morbidi passaggi tra i rapporti. La domanda da porsi, francamente, riguarda la denominazione Sport: d’accordo con i ritocchi stilistici, con un’immagine grintosa, ma le prestazioni del sistema motore non differiscono dagli altri modelli Forester e non permettono grandi slanci, come del resto testimoniano i quasi 12 secondi per accelerare sino a 100 km/h. Insomma, la sigla Sport in questo caso appare un po’ pretestuosa.