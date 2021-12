Combinando l'elegante design coupé e la tecnologia all'avanguardia con più spazio e praticità, la nuova G70 Shooting Brake, è stato sottolineato dai dirigenti, vuole essere un concorrente dinamico nel mercato delle auto di lusso, un settore che ha una lunga storia in Europa. Come tutti i modelli Genesis, c'è un’attenzione al coinvolgimento e all'intrattenimento del conducente, ma si è anche puntato sulla versatilità e la funzionalità per soddisfare il più possibile le esigenze dei potenziali acquirenti. Sviluppata con una particolare attenzione ai dettagli la G70 Shooting Brake racchiude anche le stesse caratteristiche tecnologiche avanzate e il carattere lussuoso della berlina G70. Sono state tra l’altro affinate le sospensioni e la trasmissione per stabilire nuovi standard in termini di agilità, raffinatezza e comfort. Con una piattaforma dinamica a trazione posteriore e un propulsore longitudinale, questa station wagon combina le caratteristiche di guida di una berlina sportiva con il lusso ad alte prestazioni. L’interno è un vero salotto: emerge l’attenzione ai dettagli e alla funzionalità. Tutti i pulsanti, i display e i comandi sono stati posizionati per semplificare ogni interazione e consentire al conducente di mantenere la concentrazione sulla strada. Come detto, lo spazio è generoso sia per gli occupanti sia per il bagagliaio che può raggiungere una capacità di carico di 1.535 litri. La nuova G70 Shooting Brake utilizza gli stessi motori potenti ed efficienti della berlina G70: i quattro cilindri turbo sono disponibili in due versioni, un benzina da 2,0 litri con 197 CV o 245 CV e un diesel da 2,2 litri da 200 CV. Entrambi i motori sono dotati di una trasmissione automatica a 8 marce, mentre la disponibilità di quattro modalità di guida (Eco, Comfort, Sport e Sport+) consente di adattare l'esperienza del guidatore alla strada. I sistemi di sicurezza sono completi, dallo Smart Cruise Control (SCC) di serie che regola automaticamente l'acceleratore e la frenata per mantenere una distanza prestabilita dai veicoli che lo precede e per adattare la velocità in curva, all’Highway Driving Assist (HDA) che combina Smart Cruise Control (SCC) e Lane Follow Assist (LFA) per assistere i movimenti dello sterzo e mantenere automaticamente il veicolo nella sua corsia. Non manca l’impianto che riduce il rischio di collisione con veicoli fermi nella stessa corsia e impedisce movimenti involontari nel traffico in arrivo quando si svolta a sinistra o a destra. La sfida alle Case tedesche (Mercedes, Audi, BMW) è lanciata. Nel corso del 2022 arriveranno tre versioni completamente elettriche, mentre la Casa coreana sta anche puntando molto sulla propulsione a idrogeno.