Le Custom Vehicle Operations 2022 (CVO) a produzione limitata, e altri nuovi modelli Harley-Davidson saranno svelati durante la premiere mondiale “Further. Faster.” il 26 gennaio alle 17.00 ora svizzera. “Non vediamo l’ora di presentare l’intera gamma dei modelli 2022 il 26 gennaio alla prima mondiale “Further. Faster.”: unitevi a noi per lo spettacolo!» - ha affermato Jochen Zeitz, Presidente e CEO di Harley-Davidson. Per prender parte all’evento in anteprima mondiale del 26 gennaio “Further. Faster.”, occorre registrarsi a questo link [https://www.harley-davidson.com/us/en/current/2022/sign-up-for-h-d-22.html].

Sport

La Sportster S

Sportster S è un cruiser che combina una grande potenza con la tecnologia più innovativa e uno styling sfrenato. Alimentato dal propulsore V-Twin Revolution Max 1250T da 121 cavalli porta chi pilota al comando di una coppia inarrestabile. Con telaio più rigido e leggero e sospensioni di qualità superiore, per il 2022, è disponibile in Vivid Black e nelle due nuove colorazioni White Sand Pearl e Mineral Green Metallic.

ADVENTURE TOURING - La Pan America 1250 Special è la adventure touring più venduta nel Nord America; è stata nominata Best Adventure Bike and Motorcycle of the Year da Motorcycle.com. Per il 2022 sulla Special è migliorata la visibilità delle informazioni sul display TFT, è stato esteso il tempo di attività del Vehicle Hill Hold Control da 10 secondi a 3-5 minuti in condizioni normali. Nuova colorazione Fastback Blu/White Sand. Nel 2022 la Pan America 1250 non è più disponibile in Svizzera.

Cruiser

Novità anche nella gamma Cruiser

Grande varietà di stili, dal nostalgico al contemporaneo, per permettere a chiunque di personalizzare il proprio stile in sella. Chi sceglie una Cruiser vuole disconnettersi da una vita sempre più frenetica, e solo la compagnia delle moto più desiderate al mondo può offrire così tanti modi per raggiungere l’obiettivo. Per il 2022 nuove colorazioni per tutta la gamma Cruiser.

Grand American Touring

Per i più avventurosi

Harley-Davidson realizza i suoi Grand American Touring pensando a tutti quei motociclisti che sono sempre in cerca della prossima avventura. Tutte le Grand American Touring sono alimentate dal Milwaukee-Eight V-Twin. Gli ammortizzatori posteriori con tecnologia a emulsione sono dotati di un’unica manopola per regolare il precarico. Reflex, i freni combinati Brembo, sono di serie su ogni Touring. Nel 2022 saranno caratterizzate da nuove colorazioni. I sistemi di sicurezza Harley-Davidson (Cornering Rider Safety Enhancements) - di serie a esclusione della Road King - assisteranno il conducente nel mantenere il percorso desiderato anche in curva. Il pacchetto offre migliorie come: Frenata combinata elettronicamente, ABS in curva, controllo trazione in curva con modalità standard e pioggia, controllo slittamento coppia, stazionamento del mezzo in salita e pressione pneumatici (Tire Pressure Monitoring - TPMS).

Trike

Novità anche a tre ruote: qui sopra la Trike Freewheeler

I modelli Harley-Davidson Trike offrono indistintamente a esperte/i e non affidabilità su tre ruote, capacità di carico e comfort. I piloti possono contare sulle prestazioni di un telaio progettato da Harley-Davidson. Freewheeler: Un cruiser hot rod essenziale dal carattere inconfondibile e con la sicurezza delle tre ruote. Novità 2022: medaglione sul serbatoio Chrome e Gloss Black nella classica forma a “V”, colorazione two-tone Midnight Crimson/Vivid Black, sui parafanghi anteriore e posteriore e sul serbatoio. Tri Glide Ultra: Progettato per coprire grandi distanze con comfort e stile. Novità 2022: Medaglione sul serbatoio cromato con vetro nero e rosso, variante due toni Midnight Crimson/Vivid Black o Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black, ciascuno con pinstripe.

