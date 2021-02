L'Harley-Davidson Pan America è la moto giusta per gli amanti dell’adventure touring - su strada e fuori. Robusta, potente e tecnologicamente avanzata, la nuova moto conquista immediatamente. La nuova adventure touring nelle versioni Pan America 1250 e Pan America 1250 Special dovrebbe essere disponibile in Svizzera da giugno, a partire da 16.700 franchi.

La Pan America 1250 e la Pan America 1250 Special arriveranno dotate del nuovo motore Revolution Max 1250 da 152 CV, un V-twin raffreddato a liquido con una cilindrata di 1.250 cc in grado di offrire prestazioni potenti fino ai regimi più alti. Per ridurre il peso totale della moto - in ordine di marcia carburante compreso, 245 Kg per la Pan America 1250 e 258 per la Special - il Revolution Max 1250 è integrato come elemento centrale del telaio.

Entrambi i modelli sono dotati di tecnologia progettata per migliorare l’esperienza di guida, come opzione multipla di riding mode gestiti elettronicamente e, per la sicurezza del pilota in curva, di Cornering Rider Safety Enhancements. Questa vasta raccolta di tecnologia è progettata per abbinare le prestazioni della motocicletta alla trazione disponibile durante l’accelerazione, la decelerazione e la frenata. Pan America 1250 Special è dotata di sospensioni anteriori e posteriori semi-attive regolabili elettronicamente. Come innovazione assoluta nel settore, Pan America è dotata di Adaptive Ride Height (ARH), un nuovo e rivoluzionario sistema di sospensioni che passa automaticamente da una posizione bassa in fase di arresto a una altezza ottimale quando la motocicletta è in movimento. Insieme a Brembo, Harley-Davidson ha progettato per le Pan-America un nuovo impianto frenante, che rappresenta una sintesi riuscita di rigidità, decelerazione ottimale e peso ridotto. Le pinze monoblocco a quattro pistoncini sulla ruota anteriore agiscono su due dischi freno flottanti da 320 millimetri. Il disco del freno posteriore da 280 millimetri vede all’opera una pinza Brembo a due pistoncini. Alla ruota anteriore si trova inoltre una leva regolabile manualmente.

Tutte le funzioni sono visualizzate su un display TFT (Thin-Film-Transistor) touchscreen da 6,8 pollici, girevole - disattivato durante la guida -, che si caratterizza per nitidezza e contrasto con superficie antiriflesso che facilita la lettura anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il conducente può controllare varie funzioni con i comandi sul manubrio. L’infotainment funziona tramite telefono cellulare abilitato al Bluetooth. La navigazione su mappa è accessibile tramite l'app gratuita HarleyDavidson per iOS e Android, o tramite altre app, su uno smartphone collegato.

Ispirate ai robusti fuoristrada nordamericani, Pan America 1250 e Pan America 1250 Special si distinguono visivamente per un design che riflette la loro capacità adventure-touring. Le manopole, il serbatoio, il portapacchi e il sistema luci con faro posizionato orizzontalmente, che illumina perfettamente un percorso fuoristrada, affascinano sin dal primo sguardo.

I rivenditori autorizzati Harley-Davidson offriranno una linea completa di accessori, compresi tre robusti sistemi di valigie e un nuovo abbigliamento per uomo e donna progettato da Harley-Davidson in collaborazione con lo specialista europeo in abbigliamento per motociclisti REV'IT! Le Pan-America dovrebbero essere disponibili nelle concessionarie svizzere dal mese di giugno 2021.