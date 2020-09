Harley-Davidson: ritorna «The Enthusiast»

Rinasce «The Enthusiast» anche in formato cartaceo, la rivista lifestyle che racconta lo stile di vita del motociclismo dal punto di vista della “Motor Company”. Sostituisce l’«HOG»-Magazine - pubblicato tra il 1916 e il 2008 - quale pubblicazione ufficiale della Harley-Davidson. Saranno disponibili anche nuovi canali di distribuzione.

«Stiamo tornando alla nostra tradizione», spiega Jochen Zeitz, Presidente e AD Harley-Davidson, «e siamo convinti che il titolo ‘The Enthusiast’ sarà più rilevante che mai. In un anno in cui così tante persone sono state costrette a vivere in isolamento, pensiamo di poter motivare i motociclisti a lasciare il divano per riscoprire il mondo seduti in sella a una moto, sempre nel rispetto delle regole della distanza sociale».