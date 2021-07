Honda Motor Europe celebra la CMX1100 Rebel, la nuova sorella maggiore della CMX500 - seconda custom più venduta in Europa nel 2020 - con due creazioni del preparatore francese “FCR Original”. I due progetti dovevano essere esposti alla decima edizione del Wheels & Waves festival in Biarritz, insieme alle dieci migliori CB650R Special costruite dai dealer europei di Honda.

La CMX SPORT, oltre al lato divertente e pratico della Rebel mostra un aspetto sportivo, muscoloso e aggressivo. Partendo dal bicilindrico con cambio DCT, ottimo nell’uso quotidiano da parte di piloti di tutte le età, e dopo aver abbozzato i disegni della moto definitiva, la squadra di FCR Original si è messa al lavoro. Una modifica al forcellone ha permesso di montare ammortizzatori posteriori Öhlins neri, un cerchio posteriore da 17 pollici proveniente dalla CB500F e uno pneumatico Dunlop D212 190/55-ZR17. Costruito da zero e sistemato più in basso di 25mm il parafango anteriore. La scelta di semi-manubri oversized è per una maggiore manovrabilità, il tachimetro è stato spostato sulla piastra superiore dello sterzo. Splendida nella sua semplicità, la scocca è il risultato di una scansione completa in 3D e consiste in un serbatoio personalizzato in poliestere misto a carbonio, riempito con alluminio, un codino coprisella con luci a LED integrate e una sella in Alcantara. Le pedane costruite a mano aggiungono un tocco “racing”, la vernice rossa e nera, con altri dettagli, rende omaggio alla tradizione Honda. Il motore è di serie, ma con un magnifico scarico in acciaio inox FCR Original.

La CMX BOBBER è ispirata dal design “minimale” della CMX1100 Rebel, una interpretazione che esalta l’anima custom e, allo stesso tempo, si muove sempre più verso lo stile bobber. Forcellone e sospensioni di serie, ma abbassate di 25 mm nella parte anteriore, mentre i cerchi con raggi neri costruiti su misura montano larghi pneumatici Bridgestone. Abbracciando sempre di più lo stile bobber, sono stati montati dei semi-manubri in alluminio, una sella in pelle con nervature in pelle traforata, un semplice parafango frontale in alluminio con rifiniture della Mirrachrome e il contorno del faro anteriore è stato verniciato. Sono stati adottati dei piccoli indicatori di direzione Mini-Bates di FCR Original e, proprio come con la CMX “Sport”, è stato utilizzato uno scan 3D per produrre il serbatoio in poliestere misto a carbonio e riempito con alluminio - rifiniture della Mirrachrome in blu satinato -. La ciliegina sulla torta è rappresentata dallo scarico rivestito in ceramica FCR Original, che evidenzia ancor di più la bellezza della moto.



A proposito di CMX 1100 Rebel

Ideata per poter viaggiare comodamente rilassati, ma anche per divertirsi non appena si incontrano delle belle curve ha tanta potenza e solidità grazie al motore bicilindrico da 1.084cc derivato da quello dell’Africa Twin, al rigido telaio tubolare in acciaio, alle sospensioni da naked e ai freni potenti. Rebel 1100 è una moto che possiede un ottimo mix di abilità, adatto a qualsiasi percorso su strada. Il suo look minimalista le conferisce un aspetto unico nel panorama delle bobber del 21° secolo. I parafanghi in acciaio sono sopra a degli pneumatici maggiorati, mentre il look “old school” del faro circolare si combina alla perfezione con quello moderno delle luci al LED.