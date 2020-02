Honda e, divertente e futuristica

VALENCIA - Questa «Honda e», 100% elettrica, si annuncia bella tosta e sembra dettare nuovi parametri nel mondo dell’automobile. Supertecnologica, superconnessa, facile da guidare, con un’espressione simpatica e una linea che richiama una semplicità del disegno unica nel suo genere: rischia di diventare un punto di riferimento nel suo segmento e di suscitare molti appetiti soprattutto fra i giovani. Purtroppo non è stata pensata principalmente per loro: il suo costo, 43’100 franchi, non la rende proprio accessibile, anche se va detto che in leasing sarà sul mercato (a partire dall’ estate) a 349.- fr. mensili (tasso dell’1,9%, durata 48 mesi).

Tutta da giocare

Ebbene sì, il gioco le si addice. Prima di tutto perché quando ci si siede al volante e la si mette in moto guidarla diventa un divertimento per l’agilità che contraddistingue la vettura, la sua leggerezza, le sue dimensioni che consentono di parcheggiarla ovunque (misura meno di 4 metri di lunghezza), per una capacità dello sterzo incredibile, dato il raggio di curvatura di soli 4,3 metri. La «Honda e» si può guidare in città utilizzando un solo pedale, dopo aver attivato il relativo sistema: accelerazioni, decelerazioni e arresti saranno tutti concentrati nel pedale del gas.

Ma non è finita: approfittando di un abitacolo luminoso e futurista - lungo tutto l’asse del cruscotto sono inseriti uno accanto all’altro schermi a colori ad alta risoluzione di varie dimensioni - mentre il veicolo è parcheggiato, o anche durante la ricarica della batteria, gli occupanti possono accedere alle funzioni dello schermo «My Room» utilizzando il punto di accesso wi-fi.

L’enorme schermo inserito nel cruscotto della nuova Honda e

Si potranno così sfruttare capacità che vanno ben oltre quelle di un semplice mezzo di trasporto. Ad esempio, si possono guardare contenuti video e accedere a Internet sui propri dispositivi mobili oppure, per sfruttare al meglio l’ambiente «salotto», ricreare l’ambientazione di un vero e proprio cinema drive-in accedendo ai servizi di contenuti in streaming tramite l’ingresso HDMI della console centrale. E visto che l’auto è dotata anche di una presa 220 V, perché non collegare una console tramite la quale sfruttare i videogiochi? Si può!

220 km di autonomia

Fin qui abbiamo detto molto della «Honda e», ma parlandone quasi non fosse una vera automobile. In effetti, se finora i parametri di giudizio riferiti ad un’auto riguardavano soprattutto la potenza del motore e la tecnologia di guida, ora ci addentriamo in un nuovo mondo: l’auto non è più solo il mezzo di locomozione, o lo è, ma deve riuscire ad andare oltre, portando con sè i requisiti che ci consentono di vivere la nostra vita interconnessa e digitale. Chi cerca sensazioni forti anche con la «Honda e» non rimarrà però deluso: se la velocità di punta è adeguata alle regole della circolazione (145 km/h, ce n’è fin troppo rispetto ai 120 permessi) il suo spunto è assolutamente degno di nota, come quello di tutte le vetture elettriche. Schiacci il pedale e via! Un spasso quando si tratta di sorpassi. Dentro ci si sta comodi in quattro, con qualche limitazione per chi siede sul divano posteriore. L’autonomia dichiarata, da verificare, è di 222 km. Ancora qualche chicca: le maniglie delle portiere a scomparsa, l’assenza degli specchietti retrovisori - sostituiti da schermi interni e telecamere - l’assistente di guida basato sull’intelligenza artificiale che entra in funzione col richiamo «Hey Honda» e la possibilità di parcheggiare senza che il guidatore metta la mano sul volante.

Colonna per la ricarica gratuita

In Svizzera, Honda ha firmato un accordo di partenariato con Green Motor, un fabbricante di caricatori, e con EV Pass, che dispone della più grande rete di ricarica nel Paese (oltre 1300 punti di ricarica). Chi acquista una nuova Honda e (non in leasing) potrà beneficiare di un allettante premio: la colonnina di ricarica da posare a casa, nel proprio garage, generalmente in vendita al prezzo di 1’499.- franchi. Le spese di installazione, tramite un installatore professionista, sono a carico dell’acquirente.

Una telecamera sostituisce gli specchietti retrovisori.

Un solo modello per la Svizzera

Mi piace

Per la Svizzera sarà disponibile solo il modello «e Advance», completamente accessoriato. Così non ci sarà più da consultare i cataloghi alla ricerca di costosi extra e si avrà tra le mani un’auto super tecnologica.

Non mi piace

Lo spazio del bagagliaio non è enorme, l’arredamento è un po’ minimalista e i sedili al primo approccio non ci sembra che offrano sufficiente sostegno alla schiena.

Motore: elettrico 100%

Capacità della batteria: 35,5 kWh

Autonomia WLTP: tra 210 e 222 km

Potenza e coppia massima: 154 CV e 315 Nm

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 8,3 sec.

Velocità massima: 145 km/h



