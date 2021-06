Nel 2022 cadrà il 30° anniversario della Honda Fireblade, che al suo apparire sconvolse letteralmente la percezione delle moto sportive. Dalla matita del geniale Tadao Baba, infatti, nel 1992 nacque quella che può essere considerata la capostipite delle odierne maxisportive, introducendo un profondo cambiamento in un settore che in quel momento vedeva la massima espressione della sportività a quattro cilindri nelle 750cc che correvano in Superbike, mentre le cilindrate più consistenti erano appannaggio delle bicilindriche. In questo panorama all’improvviso apparì lei, la prima CBR 900 Fireblade, che con 893cc, 124 cavalli e dimensioni da 600cc, si pose come nuova pietra di paragone.

Avanti veloce fino ad oggi: la Honda Fireblade non solo esiste ancora, ma è tornata con un nuovo modello destinato ancora una volta a segnare il passo nella categoria delle ipersportive. Il motore è l’attuale espressione più estrema della classica configurazione a 4 cilindri in linea, layout motoristico che Honda – forte della sua tradizione – non ha voluto abbandonare: sono infatti ben 217,5 i cavalli all’albero dichiarati a 14500 giri, accompagnati dalla notevole coppia di 113 nm a 12500 giri. Dati sufficienti a porla in testa alla classifica di categoria. Il tutto Euro5, naturalmente.

Ma non parliamo solo di motore, visto che l’intero comparto telaio-sospensioni-freni è degno di ammirazione: nella versione “sp” da noi provata, in particolare, troviamo sospensioni Öhlins semiattive, freni Brembo, cambio con Quickshifter. E l’elettronica? Anche questa da riferimento: basata su una piattaforma inerziale a 6 assi, tramite il display TFT-LCD troviamo la possibilità di scegliere il proprio riding mode agendo su apertura dell’acceleratore, controllo di trazione, freno motore, anti impennata, controllo derapata e launch control. Oltre, ovviamente, alla taratura delle citate sospensioni elettroniche semiattive. Scegliendo la versione “normale” (non sp), si rinuncia a Öhlins, quickshifter e Brembo (Sostituite da Showa e Nissin).

Completa il tutto una nuova distribuzione dei pesi data dalla riprogettazione del telaio a doppio trave perimetrale che avvantaggia agilità e guida all’attacco.

Il display TFT multifunzione da cui si possono regolare tutti i parametri di guida.

Prime impressioni

A guardarla da ferma colpisce soprattutto la parte anteriore, con i nuovi fari led incorniciati dalle appendici aerodinamiche incorporate nelle carene: una componente ormai necessaria soprattutto per il controllo del mezzo alle alte velocità (e soprattutto destinata alle competizioni, perché per strada la prudenza invita a non “assaggiarne” l’efficacia). Una volta in sella, la moto sembra un po’ più lunga rispetto alla versione precedente, con maggior spazio per ripararsi dietro al cupolino, grazie al serbatoio ridisegnato. Le pedane sono abbastanza alte e arretrate, mentre i semimanubri sono belli larghi e poco spioventi e permettono un grande controllo e feeling di guida. Insomma, posizione in sella prettamente sportiva, anche se sorprendentemente poco faticosa: durante un giro di 250 km non abbiamo notato segni di particolare affaticamento né su polsi e spalle, né alla schiena. Certo non è turistica, ma per essere un mezzo votato alla pista senza compromessi non ci si può proprio lamentare neanche per strada.

Le appendici aerodinamiche sono ormai la norma per le superbike replica.

Alla guida

Una volta in movimento, anche il motore stupisce da subito. Considerate le caratteristiche dichiarate ce lo si aspetterebbe sofferente su strada. E invece no. Si tratta pur sempre di una Honda, non dimentichiamolo. E quindi grazie ad un miracolo ingegneristico il motore è estremamente trattabile anche alle basse velocità – riprende in 6° da 60 km/h senza la minima protesta – e quindi gestibile senza problemi nell’uso quotidiano. Poi, però arriva il momento di veder cosa sa fare la belva e tutto diventa decisamente più “interessante”. Se fino ai 5000 giri ca. anche lo scarico (Akrapovic di serie) fa di tutto per dissimulare, passata quella soglia da sotto parte un ruggito aggressivo mentre l’accelerazione incrementa velocemente. Intorno agli 8000 giri c’è un primo sostanzioso aumento del “tiro” che, passati i 10000 giri e fino ai 15000 del limitatore diventa una delle esperienze più intense che possiate provare su una stradale. L’ultimo terzo del contagiri è impressionante e richiede molta concentrazione per essere gestito. Ma a quel punto ormai siamo in zona “circuito”.

Per fortuna, a sostenere adeguatamente tutto questo ci pensa una ciclistica e un’elettronica allo stato dell’arte. La moto rimane imperturbabile sia sulle sconnessioni stradali, sia quando si comincia a chiedere qualcosa di più alla gomma posteriore. Le sospensioni semiattive sono favolose e l’avantreno, ben piantato, da grande confidenza non solo sui curvoni veloci, ma anche nei tornanti di montagna stretti che di solito richiedono impegno alle supersportive, mentre il posteriore, grazie all’intervento sempre tempestivo dell’elettronica non da mai la sensazione essere “alle strette”.

Lo scarico Akrapovic è di serie.

Conclusioni

L’incarnazione più recente della mitica Fireblade si può quindi riassumere in questa doppia anima: pur tenendo sempre presente che - soprattutto in versione sp - si tratta di un mezzo costruito senza mezzi termini per vincere nel mondiale Superbike, la sua gestibilità in ogni situazione fa sì che possa essere anche una buona compagna di gite nel quotidiano. A patto che almeno ogni tanto la rendiate felice facendole fare una bella sgroppata nel suo elemento naturale, la pista.

Il prezioso avantreno con la forcella Öhlins NPX e le pinze Brembo Stylema.

Scheda tecnica Fireblade RR-R sp

Prezzo (versione sp): 28530.- CHF



Motore

Cilindrata: 999,9 cc

Architettura: 4 cilindri in linea, 16 valvole,

Euro: 5

Potenza: 217,5 cv @ 14500 rpm

Coppia: 113 Nm @ 12500 rpm



Ciclistica e trasmissione

Freno anteriore: pinze radiali Brembo Stylema a 4 pistoncini

Freno posteriore: pinza Brembo a 2 pistoncini

Sospensione anteriore: Forcella rovesciata Öhlins NPX da 43 mm, con sistema S-EC (Semi active Electronic Control), pluriregolabile

Sospensione posteriore: Sistema Unit Pro-Link, ammortizzatore Öhlins TTX36 con sistema S-EC (Semi active Electronic Control), pluriregolabile

Ruote: 120/70-ZR17 anteriore, 200/55-ZR17 posteriore

ABS: sì

Cambio: 6 marce con quickshifter



Dimensioni e peso

Telaio: Doppio trave in alluminio composito

Altezza sella: 830 mm

Interasse: 1455 mm

Peso (in ordine di marcia): 201 kg

Serbatoio: n.d.

