Honda HR-V da febbraio solo in modalità ibrida

Honda svelerà la nuova generazione del suo SUV compatto HR-V il prossimo mese di febbraio. Per la prima volta, il modello sarà disponibile soltanto in modalità ibrida, dotato dell’avanzata tecnologia a due motori e:HEV. L’innovativa configurazione di questo propulsore è in grado di garantire una combinazione straordinaria di elevate prestazioni e consumi efficienti.