Infatti, per la prima volta la Jazz è disponibile esclusivamente con una trazione ibrida alle tecnologia e:HEV un sistema studiato per unire prestazioni brillanti a un'esperienza di guida sempre piacevole. I motori elettrici compatti e potenti si collegano a un motore a benzina i-MMD (intelligent-Multi Mode Drive) da 1.5 litri, a una batteria agli ioni di litio e a una robusta trasmissione a ingranaggi fissi. Un'unità di controllo intelligente della potenza assicura l'armonia tra le varie componenti, per fornire una risposta energica. La potenza totale erogata è di 109 CV e ciò assicura una guida comoda e senza sforzo, sia che ci si muova in città, sia percorrendo lunghe distanze in autostrada. Le emissioni di CO2 sono ridottissime, così come i consumi di carburante: a partire da 104 g/km e 4.6 l/100km. Il sistema e:HEV aziona in modo semplice e intuitivo le tre diverse modalità di guida: la modalità EV Drive, il funzionamento è al 100% in elettrico con una potenza fluida e silenziosa. Questa modalità viene generalmente utilizzata quando si parte da fermi, per avere una risposta immediata, o durante percorrenze a velocità bassa e costante; la modalità Hybrid Drive: La guida ibrida è attiva quando il motore a benzina e quelli elettrici si combinano per offrire una potenza e un'efficienza ottimali, ideale in caso di accelerazione improvvisa o durante un sorpasso. Infine, c’è la modalità Engine Drive che sfrutta il solo motore endotermico durante percorrenze a velocità elevata e sostenuta, quando il motore a benzina è in grado di spingere l’auto al massimo della potenza. Abbiamo provato le due versioni lungo vari percorsi di pianura e di montagna. Il bilancio è più che positivo: entrambe le Jazz si guidano con estrema facilità. La visuale che viene offerta al conducente è ottima grazie all’ampio parabrezza (90 gradi) e il comfort (sedili comodi e insonorizzazione) sono sopra la media. Lo spazio a bordo è amplificato dalla plancia elegante e minimal. Controlli ergonomici e materiali soft-touch dalla texture ricercata. In più, il nuovo contachilometri digitale da 7 pollici e il touchscreen centrale da 9”, consentono di visualizzare rapidamente e facilmente le informazioni essenziali. Sulla Jazz Crosstar il rivestimento dei sedili è idrorepellente per un impiego più sportivo.