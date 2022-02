Hyundai Bayon, auto docile e confortevole

Sviluppato specificamente per il mercato europeo, Hyundai Bayon è l’ultimo e più compatto membro della crescente famiglia di SUV di Hyundai.

Il cliente può scegliere tra quattro unità di propulsione, due delle quali con tecnologia ibrida a 48 volt. Un’ulteriore possibilità di scelta è rappresentata dal cambio, che può essere manuale a sei rapporti, oppure automatico a sette marce. È proprio un modello dotato della tecnologia ibrida e di cambio automatico che abbiamo avuto a disposizione per condurre il nostro test.

Partiamo dal nome: in linea con la tradizionale strategia di denominazione dei suoi modelli SUV, Hyundai ha preso ispirazione anche per il Bayon da una città e ha basato il nome del veicolo su quello della città sud-occidentale francese di Bayonne. Situata tra la costa atlantica e i Pirenei, è una destinazione per persone sportive, che amano attività come la vela e le escursioni, in linea con il carattere lifestyle del nuovo modello, progettato pensando al mercato europeo.

Bayon ha un look accattivante e molto distintivo. Nella parte anteriore, una griglia del radiatore allungata e aperta in basso assicura un aspetto robusto. I fari principali in tre parti combinati con prese d’aria originali ne enfatizzano l’aspetto, generando un’impressione di armonia e finezza fin dal primo colpo d’occhio. La vista laterale evidenzia una silhouette con una forma a cuneo, il tettuccio digradante sulla coda. Non passano inosservati gli ampi parafanghi.

L’abitacolo della Bayon è sobrio, ma ben curato: offre sedili di buona qualità, una bella illuminazione e uno spazio comodo per ospitare cinque passeggeri. Nella parte posteriore della vettura, l’assenza del tunnel centrale permette anche a chi siede al centro del divanetto di godere di un buon comfort. Hyundai Bayon offre una serie di caratteristiche di connettività molto interessanti. Le singole funzioni di guida e di infotainment possono essere gestite tramite il cockpit digitale con display da 10,25 pollici e, a seconda dell’equipaggiamento, tramite un touchscreen a colori da 8 pollici o il sistema di navigazione da 10,25 pollici. Apple CarPlay e Android Auto garantiscono l’integrazione con tutti gli smartphone più diffusi, in combinazione con il touchscreen a colori da 8 pollici anche in modalità wireless. Due porte USB per i passeggeri anteriori e una per quelli posteriori permettono di caricare simultaneamente fino a tre dispositivi. Il sistema audio premium di Bose completa il pacchetto e garantisce un’esperienza di ascolto di buona qualità.