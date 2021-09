Nella Hyundai i10 N Line sono diversi gli elementi all’interno dell’abitacolo che danno un tocco di sportività a questa serie speciale. Si va dal volante in pelle e dal pomello del cambio con il logo N, alla pedaliera in metallo, oppure le bocchette di uscita dell’aria con i bordi rossi. All’esterno spiccano invece gli originali cerchi in lega leggera da 16 pollici, il logo i10 in caratteri rossi sul montante C, la sottoscocca posteriore con diffusore e un doppio tubo di scarico cromato. Spiccano pure i vetri posteriori oscurati e le luci anteriori e posteriori a LED.

Ma in questa vettura non è solo il look grintoso a farsi notare. Infatti questa citycar sorprende anche per la vivacità del suo motore T-GDi 1.0 litri a benzina da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 5 marce, e per il dinamismo con cui sa muoversi dentro e fuori la città. Una volta in strada il propulsore 3 cilindri turbo benzina si fa notare per la buona reattività e per il sound profondo. Buona l’accelerazione da 0-100 km/h in poco più di 10 secondi. E quando ci si trova di fronte ad un ostacolo i quattro freni a disco svolgono al meglio il loro lavoro. Grazie ai numerosi sistemi di sicurezza ci si può sbizzarrire con una guida “su di giri” in totale serenità. Ma la Hyundai i10 1.0 N Line è adatta anche a un uso quotidiano senza stress; in effetti si infila senza difficoltà anche nelle strade più strette grazie a una lunghezza di soli 3,67 metri e una larghezza di 1,68 metri. È in grado inoltre di ospitare quattro adulti con una certa comodità anche su percorsi di media lunghezza. I comandi sono intuitivi e la climatizzazione ha fatto un buon lavoro nelle giornate estive più roventi, mentre i consumi medi nella nostra prova sono rimasti attorno ai 6 litri al 100 con uno stile di guida sportiveggiante ma senza esagerare. Il quadro strumenti ha un’aria sportiva, con un piccolo computer di bordo posto al centro tra contagiri e contachilometri.

La strumentazione di bordo è generosa e già nella versione base offre tecnologie molto utili e all’avanguardia, come ad esempio l’assistente al mantenimento della corsia, l’assistenza all’uso degli abbaglianti (si abbassano automaticamente quando si incrocia un’altra vettura), il sistema di rilevamento della stanchezza (che suggerisce una pausa quando la nostra guida appare poco concentrata), nonché il sistema automatico di frenata d’emergenza con riconoscimento dei pedoni, la chiamata automatica di emergenza in caso di incidente, il climatizzatore manuale, i pedali in alluminio e il dispositivo mani-libere Bluetooth®. Il prezzo base della Hyundai 1.0 T-GDi N Line è di 19.990 franchi (consultare le eventuali promozioni sul sito www.hyundai.ch).

Per chi ama una dotazione ancora più ricca è possibile scegliere vari pacchetti. Come ad esempio l’N Line Exclusive Pack (+2.100 franchi) che tra l’altro comprende un display audio LCD da 8 pollici, il sistema di ricarica wireless per smartphone, climatizzatore automatico, sedili anteriori riscaldabili, telecamera di parcheggio in retromarcia e altro ancora.

La scheda

Motore: a benzina

Cilindrata: 998 cc

Potenza e coppia massima: 100 CV e 172 Nm

Velocità massima: 185 km/h

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 10,5 sec.

Consumi ed emissioni: 5,4 l/100 km e 123 g CO2/km

Classe efficienza energetica: A

Costo base del modello: Fr. 19.990

Mi piace

Il cambio a cinque marce è ben manovrabile, lo sterzo rimane leggero e non delude quanto a precisione.

Non mi piace

Nelle accelerazioni brusche è percettibile il rumore classico dei propulsori a tre cilindri.

