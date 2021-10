La nuova versione della Hyundai i20 si distingue per il design più slanciato e allo stesso tempo per i paraurti anteriori e posteriori dall’aspetto dinamico, nonché per la nuova griglia del radiatore aggressiva a tema romboidale e i cerchi in lega da 17″. Le dimensioni sono leggermente più generose rispetto alla generazione precedente. La nuova Hyundai i20, lunga 4 metri, leggermente più larga e con un passo più ampio accoglie in tutta comodità quattro adulti. Il maggior spazio disponibile nell’abitacolo va soprattutto a vantaggio delle gambe dei passeggeri dei sedili posteriori. Aumenta anche la capacità di carico del baule che ora offre 351 litri per i bagagli. Inoltre le caratteristiche tecnologiche sono all’avanguardia per una vettura del segmento B; la Hyundai i20 può infatti contare su dispositivi elettronici che solitamente troviamo su automobili del segmento superiore. Basti pensare al sistema di rilevamento della stanchezza, all’assistente di allineamento alla corsia, oppure al sistema automatico di frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e biciclette. Per i modelli meglio accessoriati è previsto anche l’assistente anti-collisione per il traffico trasversale anteriore e il tempomat adattivo basato sulla navigazione, solo per ricordare alcuni degli strumenti di assistenza alla guida più utili.