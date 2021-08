Hyundai i30 sempre più connessa

Con tecnologia di sicurezza e connettività dell’ultima generazione, oltre a una varietà di propulsori efficienti e un nuovo design elegante, la i30 rinnovata è ancora più attrattiva. Abbiamo provato la versione con il motore di 160 CV abbinato a un’ibridazione leggera (batteria di 48 volt). Il design esterno vuole essere audace ed elegante al tempo stesso: spicca il frontale caratterizzato da una calandra disegnata per enfatizzare l'aspetto agile della vettura. L’allestimento N Line è tra l’altro disponibile per tutti i tipi di carrozzeria. L’allestimento interno si arricchisce di tre nuovi colori che si aggiungono al nero mentre i sedili possono essere rivestiti in tessuto, pelle o una combinazione dei due per un totale di otto possibili varianti. Come detto la i30 rivisitata propone una connettività elaborata: un nuovo quadro strumenti digitale di 7 pollici e un nuovo schermo tattile di oltre 10 pollici per il sistema di navigazione facilitano e personalizzano la guida. Tra i sistemi di sicurezza che abbiamo particolarmente apprezzato figurano il Lane Following Assist (LFA) che regola automaticamente lo sterzo per aiutare a mantenere il veicolo centrato nella sua corsia e il sistema RCA (Rear Collision-avoidance Assist) che può attivare i freni per evitare una collisione nelle manovre in retromarcia. Una novità dell'i30 è il sistema LVDA (Leading Vehicle Departure Alert) che avverte il conducente quando il veicolo davanti a lui inizia a muoversi in avanti e questi non reagisce con sufficiente prontezza, ad esempio a un semaforo. Come le precedenti versioni dell'i30, New i30 è dotata anche del rilevamento dei pedoni. La gamma delle motorizzazioni è vasta. Al top della gamma figura il nuovo motore 1.5 litri T-GDI da 160 CV, che viene fornito di serie con tecnologia mild hybrid a 48 volt e può essere accoppiato al cambio manuale intelligente a 6 marce o al cambio a doppia frizione a 7 rapporti. L’i30 si dimostra ideale per circolare nell’ambiente urbano ma anche per tragitti medio-lunghi pur avendo una motorizzazione non particolarmente esuberante: l’ibridazione leggera, come in altri casi, assicura un risparmio di carburante appena percettibile.