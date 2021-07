Lo si potrebbe senz’altro definire un SUV completo sia per il comfort che offre sia per le prestazioni (in strada e offroad ) e l’ottima connettività: la versione completamente rivista della Hyundai Tucson ha un nuovo look e interni curati e spaziosi oltre a un sistema ibrido sicuro interesse. Il modello che il costruttore coreano definisce All-New Tucson rappresenta la quarta generazione di serie fortunata di Hyundai con più di 7 milioni di unità vendute in tutto il mondo dal suo lancio avvenuto nel 2004. Di queste, 1.4 milioni di esemplari, sono stati venduti in Europa. Il nuovo Suv compatto presenta esternamente una serie di motivi geometrici definiti “gioielli parametrici” che conferiscono un carattere progressivo e di forte impatto. Gli interni hanno linee pulite, curate, che combinano comfort e tecnologia. Lo schermo di 10,25 pollici riempie il centro del cockpit: tutte le funzioni, di riscaldamento, di ventilazione e climatizzazione sono comandate tramite touch, il che ne fa il primo modello Hyundai dotato di console completamente touch screen. In fatto di comfort, il climatizzatore trizona soddisfa ora anche le esigenze dei passeggeri sui sedili posteriori e non solo di quelli che occupano i sedili anteriori. Lo spazio è aumentato rispetto alla generazione precedente, sia per i passeggeri sia per il carico (il bagagliaio ha una capienza di 620 litri che raggiunge i 1.799 litri con i sedili ribaltati). La guida risulta facile in ogni situazione. Abbiamo particolarmente apprezzato la trazione integrale con le sue tre modalità – fango, sabbia e neve – che agevolano notevolmente il controllo del veicolo.