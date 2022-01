È difficile cambiare idea anche dopo essere passati dalla versione ibrida pura a quella plug-in, e più potente, della nuova Hyundai Tucson: questo modello si conferma un Suv completo in fatto di comfort, prestazioni e connettività. Dopo aver provato il modello ibrido (con una potenza di 240 CV grazie all’abbinamento tra motore termico e propulsore elettrico), eccoci alla guida della versione di punta, ibrido con possibilità di ricarica, che sviluppa complessivamente 265 CV. La quarta generazione di questa serie fortunata, definita dal costruttore coreano All-New Tucson, è un Suv compatto che esternamente presenta una serie di motivi geometrici: questi tratti, definiti gioielli parametrici, gli conferiscono un carattere dal forte impatto visivo. Linee pulite, ben curate, unitamente a un ottimo comfort caratterizzano gli interni dove domina anche la tecnologia: al centro del cockpit troviamo lo schermo di 10,25 pollici dotato delle varie funzioni che vanno dal riscaldamento, alla ventilazione e climatizzazione. Rispetto alla generazione precedente c’è anche più spazio per conducente, passeggeri e carico (il bagagliaio ha una capienza che varia da 616 ai 1.7.95 litri). La guida è facile in ogni situazione anche grazie alla trazione integrale dotata di tre modalità, fango, sabbia e neve. Il sistema ibrido consente di passare in modalità elettrica premendo un pulsante. Inoltre, la batteria può essere ricaricata collegandola a una presa a domicilio o a un punto di ricarica. L’accoppiata motore a benzina turbo di 1,6 l e motore elettrico, di 66 kWh, permette di ottenere una potenza totale di ben 265 CV. Esaurita la carica della batteria da 13.8 kWh (l’autonomia in modalità elettrica è di 56 km), ritorna senza interruzioni alla modalità benzina. La batteria agli ioni di litio accumula l’elettricità prodotta dal sistema di frenata rigenerativa che permette di alimentare il motore elettrico. La ricarica della batteria è pratica e veloce ed è anche possibile programmarla (a casa) tramite il telefonino con l’app Bluelink approfittando degli orari con le tariffe più convenienti.