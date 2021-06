La Toyota Mirai è andata più lontana: 1003 chilometri a zero emissioni, percorsi su strade pubbliche a sud di Parigi e nelle aree di Loir-et-Cher e Indre-et-Loire. In entrambi i casi la distanza e i consumi sono stati certificati da un’autorità indipendente. Durante la prova record il consumo medio di carburante della Mirai è stato di 0,55 kg/100 km, con un pieno equivalente a 5,6 kg di idrogeno.

La nuova Mirai è il veicolo elettrico a celle a combustibile di seconda generazione di Toyota. Offre prestazioni migliori, un design più elegante e contemporaneo e nuove dinamiche di guida rispetto al modello di prima generazione. Inoltre, la miglior efficienza del sistema a celle a combustibile, insieme a una maggiore capacità di serbatoio e a una migliore aerodinamicità, contribuisce ad aumentare la percorrenza fino a 650 km in condizioni di guida normali e la possibilità di rifornire la vettura in 5 minuti presso una stazione di rifornimento a 700 bar. Per raggiungere questo record di 1003 km percorsi, i piloti - si sono alternati in quattro al volante - hanno adottato uno stile di «guida ecologica» facilmente utilizzabile da tutte le tipologie di guidatori.