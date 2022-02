È sorprendente che in un’epoca in cui si assiste al trionfo dei SUV, una classica berlina possa riscontrare tanto successo come accade in casa Mercedes con la classe C, che di certo non è alla portata di tutti, ma non è nemmeno così inarrivabile a livello di prezzo. Che sia in versione limousine o in declinazione station wagon, la classe C rappresenta un perfetto mix tra praticità, sicurezza e lusso, con l’aggiunta di una supertecnologia che consente di superare limiti inimmaginabili per l’auto soltanto sino a pochi anni fa. In questo senso, bisognerebbe parlare per ore della tecnologia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) il sistema multimediale che rappresenta la nuova interfaccia di intelligenza artificiale realizzata dalla casa tedesca. Potenzialmente, questo sistema è già in grado di interfacciarsi con le abitazioni più recenti, dotate di servizi Smart Home, il che consentirà di impartire comandi alla casa direttamente dall’automobile. Volete abbassare la temperatura? Controllare se c’è qualcuno in casa vostra mentre siete assenti? Grazie alla MBUX di ultima generazione lo potrete fare, a patto di avere la casa domotizzata e di possedere uno dei sistemi di Smart Home prodotti da un’azienda che ha stretto un accordo di collaborazione con Mercedes.

Abbiamo condotto un test con la Mercedes C220 d, ossia alimentata con carburante diesel. Va detto prima di tutto che la nuova classe C è dotata – e parliamo di tutti i modelli, limousine e SW – della tecnologia elettrica con sistema mild hybrid, o ibrido leggera, oppure plug-in (ibrido ricaricabile).

Nel nostro caso, la C220 d si avvaleva dell’ibrido leggero, che abbina ad un propulsore termico tradizionale un alternatore-starter integrato (ISG) per la trazione mild hybrid di seconda generazione. Si ottiene così un'erogazione di potenza interessante: grazie alla rete a 48 V infatti, l'ISG permette la funzione di “veleggio” che a velocità costante spegne il motore termico, oppure l’effetto boost, che fornisce 20 CV in più in fase di accelerazione.

Detto in maniera più semplice, questa tecnologia permette di ridurre i consumi tramite una gestione intelligente dei motori e anche grazie all’apporto di un sofisticato cambio automatico a 9 rapporti, di serie su tutte le vetture della classe C.