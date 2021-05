Con una linea atletica che lascia ben intuire di quali prestazioni sia capace, sfoggia un futuristico faro a LED esagonali sovrapposti, che la rende subito riconoscibile e diventa emblema della modernità delle tante tecnologie adottate. Presentata online dalla piattaforma del costruttore, la nuova Suzuki GSX-S1000 mostra un sistema di scarico di nuovo layout -4-in-2-in-1-, una sella rivisitata e un manubrio più largo dalla curvatura nuova per una posizione di guida eretta, ruote a 6 razze di alluminio fuso, nuovo serbatoio carburante, da 19 litri. Il motto di lancio “The Beauty of Naked Aggression” sottolinea prestazioni e affidabilità del motore, ma anche gestione agile e la bellezza del design nudo. Presentata nel 2015 con un motore a corsa lunga 999cc, adattato alle esigenze stradali, lo stesso che aveva contribuito a innumerevoli vittorie in Superbike e nell’endurance della GSX-R1000. A sei anni di distanza, la GSX-S1000 è stata completamente rivista e migliorata nella controllabilità, agilità e potenza, pronta per emozionanti esperienze di guida. Allo stesso tempo, soddisfa la più recente norma sulle emissioni Euro 5. Il motore con doppio albero a camme in testa e raffreddamento a liquido ha le vittorie in Superbike nel DNA. Messo a punto per la strada, porta un’esperienza di molti decenni nello sviluppo della GSX-R1000 e utilizza le moderne tecnologie della MotoGP. Le modifiche includono un nuovo profilo dell’albero a camme, nuove molle delle valvole, una nuova frizione e un nuovo sistema di scarico, per maggiore potenza e prestazioni complessive più equilibrate. Il nuovo motore produce più coppia a bassi regimi rispetto al precedente. Questo si traduce in una risposta più rapida quando si accelera a basse velocità. Ma il motore produce anche più coppia a regimi medi e alti. Questo contribuisce a un’esperienza di guida più soddisfacente. Nuova GSX-S1000 ha frizione assistita antisaltellamento con tecnologia SCAS, che rende più leggero l’azionamento della leva, “cambio-rapido” bi-direzionale per cambiate fluide senza frizione, acceleratore elettronico ride-by-wire e l’SDMS (Suzuki Drive Mode Selector) che consente di scegliere fra tre tipi di erogazione. Ogni elemento del design è stato accuratamente regolato per perfette prestazioni da “naked”, sia per un giro sportivo sia nello stop&go in città. Nelle tre colorazioni - Metallic Triton Blue (YSF), Glass Mat Mechanical Gray (QT7) e Glass Sparkle Black (YVB) - nuova GSX-S1000 sarà in tutte le concessionarie Suzuki della Svizzera da luglio 2021 al prezzo di 15’190 franchi.