Il Mercedes eVito è più efficiente e potente

Sulla falsa riga del Mercedes‑Benz eVito Tourer, ora anche l’eVito Furgone sarà dotato di un propulsore elettrico totalmente aggiornato nonché di una nuova batteria con una capacità utile pari a 60 kWh. Questo veicolo a zero emissioni locali prende il posto del modello presentato con successo sul mercato nel 2018 e, in virtù della sua autonomia nettamente più elevata pari a 242-314 chilometri (WLTP), si rivolge a una platea più ampia di utenti nel settore del trasporto merci. «Sono orgoglioso di annunciare che il nuovo Mercedes‑Benz eVito Furgone ci consente di estendere la mobilità elettrica a ulteriori numerose destinazioni d’uso nel settore commerciale e, grazie alla sua autonomia più elevata, siamo ora in grado di offrire una soluzione anche per le aree suburbane e rurali», ha affermato Klaus Rehkugler, Vice-President Sales & Marketing Mercedes Benz Vans, in occasione dell’avvio della commercializzazione del nuovo eVito.

Sotto il cofano è montato ancora il propulsore elettrico che aziona le ruote anteriori con una potenza di picco di 85 kW. L’eVito Furgone è dotato di un caricabatterie di bordo AC raffreddato ad acqua con una capacità di ricarica massima di 11 kW. Ciò significa che è predisposto per la ricarica con corrente alternata (CA), per esempio presso siti commerciali, depositi o stazioni di ricarica pubbliche. Il nuovo modello si ricarica tramite la presa di ricarica CCS posizionata nel paraurti anteriore sinistro, consentendo così di effettuare anche la ricarica rapida con corrente continua (CC). Grazie a una potenza di ricarica massima di 50 kW disponibile di serie o di 80 kW a richiesta, l’eVito può essere ricaricato dal 10 all’80% in circa 50 o 35 minuti presso una stazione di ricarica rapida CC.

Il nuovo modello dell’eVito Furgone offre ora anche diversi livelli di recupero per caricare la batteria durante la marcia, grazie a una strategia di funzionamento intelligente. Il conducente ha la possibilità di modificare, secondo necessità, l’intensità del recupero di energia, agendo sulle levette del cambio posizionate dietro al volante. Grazie a tre differenti programmi di marcia, inoltre, il cliente ha la possibilità di scegliere tra massimo comfort e massima autonomia secondo le proprie esigenze, premendo semplicemente un pulsante durante la guida.

Essendo la batteria alloggiata nel pianale sottoscocca, lo spazio all’interno del veicolo è completamente disponibile, offrendo così fino a 6,6 m³ di volume di carico: un requisito degno di nota per numerosi settori, in particolare nel trasporto merci. Il furgone a zero emissioni locali viene proposto in due diverse lunghezze: una versione lunga 5.140 millimetri ed una extra lunga, che arriva a 5.370 millimetri.