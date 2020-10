Il modello Roma sfila davanti al LAC

Ferrari festeggia l’arrivo del suo modello Roma con una serie di prove organizzate in Svizzera, dal 30 settembre all’inizio di novembre. Gli ospiti sono invitati a scoprire le linee eleganti e le prestazioni eccezionali dell’ultima creazione di Maranello con prove sulle più belle strade panoramiche della Confederazione Svizzera. Il roadshow è iniziato con una pittoresca passeggiata tra le rive del Lago di Lugano e Piazza Luini, davanti alla sede del LAC (Lugano Arte e Cultura). Il centro culturale per le arti visive, musicali e dello spettacolo, ormai una delle più importanti istituzioni culturali della Svizzera, si affaccia sul lago e crea così una perfetta cornice romantica. Poi è stata la volta di Piazza San Rocco, nel cuore della Città, con la sua architettura classica, a trasmettere l’eleganza della Nuova Dolce Vita .

Gli istruttori sono pronti a fornire ai piloti partecipanti un briefing completo per guidarli e garantire loro di vivere al meglio l’esperienza di guida della nuova Ferrari Roma, tenendo conto delle raccomandazioni anti-Covid 19 e delle linee guida Ferrari «Back on Track». Nella preparazione del tour, la Ferrari ha fatto della salute e della sicurezza una priorità e ha implementato numerose misure igienico-sanitarie potenziate per tutti gli ospiti.