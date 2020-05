Il produttore allunga le scadenze dei tagliandi

Zero problemi per i tagliandi e la manutenzione: per l’emergenza Coronavirus Qooder allunga le scadenze di tre mesi per le operazioni in officina. Non decade quindi la garanzia - che rimane comunque fissata nei tempi prestabiliti - se i clienti non rispettano i corretti intervalli di manutenzione. L’iniziativa vale per tutti i mercati europei e per tutta la gamma, dal Qooder, al QV3, fino all’Oxygen. Dal punto di vista tecnico è prevista una proroga di 90 giorni per tutti gli interventi programmati tra il 1 marzo e il 31 maggio per la scadenza annuale dei tagliandi, con un massimo di 1.000 km in più rispetto agli intervalli di manutenzione chilometrica (es: il tagliando dei 5.000 km è possibile effettuarlo fino al raggiungimento dei 6.000 km). Questo non significa estendere la garanzia, che rimane a 24 mesi dall’immatricolazione. Per cui se in questo periodo scade la garanzia, la proroga non modificherà tale scadenza. Una piccola attenzione riservata alla clientela.