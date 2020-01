Honda ha annunciato il restyling della Civic (edizione 2020) che comprende il design esterno, i rivestimenti interni e il sistema di Infotainment.

La nuova versione, ispirata al carattere deciso e al look sportivo che da sempre caratterizza Honda Civic, propone una griglia frontale all’altezza dei fendinebbia, con superfici lisce attorno ai gruppi ottici anteriori ed un elegante design centrale a lame. La configurazione della griglia e il design delle prese d’aria rendono il frontale più pulito e aerodinamico.

Tra le novità vi sono i gruppi ottici full LED e un nuovo design per le luci di posizione a LED che riprende il disegno a lame della griglia frontale; previsti nuovi cerchi in lega da 16” per l’allestimento base e la possibilità di montare i cerchi sportivi “Shark Grey” da 17” sui modelli di gamma superiore.

Nell’abitacolo sono stati aggiunti nuovi rivestimenti che migliorano l’eleganza dell’interno della vettura, con la quale è proposto il sedile del guidatore regolabile elettricamente in otto direzioni, disponibile di serie sugli allestimenti superiori.

Honda Civic mantiene in gamma una serie di propulsori con cambio automatico (CVT) o manuale a sei rapporti. L’unità Turbo VTEC da 1.0 litri, con una potenza di 126 CV e una coppia di 200 Nm, registra emissioni di CO2 a partire da 107 g/km per la versione Comfort con cambio CVT, e un consumo di carburante a partire da 5.9l/100 km per la versione Comfort con cambio manuale a sei rapporti. Il più potente benzina Turbo VTEC da 1.5 litri eroga 182 CV e 240 Nm di coppia, con emissioni da 128 g/km per il cambio manuale a sei rapporti e consumi combinati di 6.1l/100 km.

Il rinnovato motore diesel i-DTEC da 1.6 litri offre 120 CV e una coppia di 300 Nm, con emissioni pari a 90 g/km per il cambio manuale a sei rapporti e consumi di 4.5l/100km.

Honda Civic continua a vantare una gamma completa di tecnologie di sicurezza che ha permesso alla berlina giapponese di ottenere 5 stelle nei test Euro NCAP. Honda Sensing, sistema attivo di sicurezza e assistenza alla guida, è previsto di serie su tutti gli allestimenti. Comprende il sistema di frenata con riduzione dell’impatto, il cruise control adattativo, l’avviso di abbandono di corsia, il sistema di mantenimento della corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale.