La decisione del Consiglio federale, che poco fa annunciato l’annullamento di tutte le manifestazioni con più di 1000 persone, non risparmia evidentemente la 90. edizione del Salone internazionale dell’Auto che avrebbe dovuto tenersi a Ginevra settimana prossima e precisamente a partire dal 5 marzo. Di concerto con il medico cantonale ginevrino, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha preso la decisione in mattinata.

Un colpo durissimo per gli organizzatori, già alle prese con una crescente disaffezione delle marche automobilistiche, ma anche per tutto il settore dell’automotive che aveva annunciato la presenza a Ginevra con investimenti notevoli e che già è confrontato con una crisi che non risparmia nessuno. Del resto, la decisione di annullare una manifestazione che raduna migliaia e migliaia di persone provenienti da tutto il mondo in uno spazio ristretto (l’anno scorso 600 mila visitatori sui 10 giorni dell’esposizione) è tutto fuor che illogica.

Gli organizzatori hanno fatto l’impossibile per tenere in vita il Salone, decidendo di installare postazioni di disinfezione dappertutto dentro il Palexpo e diramando severe misure d’igiene da applicarsi ad ogni livello e soprattutto per quanto concerne l’aspetto relativo alla preparazione del cibo. Del resto, qualche costruttore - soprattutto cinese - già aveva annunciato di rinunciare e altri sarebbero stati in difficoltà a far convergere su Ginevra il personale necessario ad assicurare il buon funzionamento dei loro padiglioni.