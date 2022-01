Il Toyota RAV4 è sempre più... avventuroso

Il nuovo frontale del RAV4 Adventure presenta una griglia nera della calandra che di certo non passa inosservata e contribuisce subito a chiarire le ambizioni del nuovo modello. Il look da SUV è rafforzato dai contorni neri dei fendinebbia e dalla protezione argentata del sottoscocca.

Il RAV4 Adventure sarà disponibile in un’esclusiva verniciatura bicolore: la carrozzeria è Urban Khaki, mentre il tetto, i montanti anteriori e lo spoiler posteriore sono rifiniti in Dynamic Grey, che ricorda il tetto del Land Cruiser FJ40.

All’interno l’abitacolo presenta una speciale combinazione di finiture in similpelle nera e superfici della seduta e dello schienale con trapuntatura profonda e impunture arancioni in contrasto. Anche i battitacchi del nuovo arrivato non sono fatti per passare inosservati.