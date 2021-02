Il nuovo Bentley Bentayga V8 è stato proclamato Luxury SUV of the Year per il suo lusso senza eguali. Il premio è stato conferito da 4x4 Magazine nell’ambito degli 4x4 of the Year Awards sponsorizzati da BFGoodrich.

Questo importante riconoscimento incorona il Bentayga come miglior SUV di lusso originale e segue il premio come Performance SUV dell’anno assegnato dalla stessa rivista. Alan Kidd, direttore di 4x4 Magazine, commenta: «Fino all’anno scorso, abbiamo sempre visto il Bentley Bentayga come un SUV ad alte prestazioni. La sua potenza e le sue prestazioni dinamiche erano così spettacolari da mettere in secondo piano il lusso, ovvero la caratteristica fondamentale di ogni Bentley. Il nuovo Bentayga – prosegue Kidd - rimane una vettura magnifica da guidare, con una magistrale leggerezza su strada, ma ora tutto ciò è accompagnato da un abitacolo i cui sedili, finiture e dispositivi elettronici sono stati completamente rinnovati. Il miglioramento è notevole».

La selezione per il premio è avvenuta durante l’evento «Toy Box» organizzato da Bentley a ottobre, comprendente un percorso su strada e fuori strada con i nuovi Bentayga.