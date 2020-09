In arrivo aggiornamenti tecnici ed estetici

Le versioni 2021 delle Honda 500cc CBF, CBR e CBX - naked, sportiva e crossover - saranno contraddistinte da nuove colorazioni e grafiche, mentre dal punto di vista tecnico ottengono l’omologazione Euro5. Saranno disponibili presso la rete svizzera dei concessionari ufficiali Honda da inizio 2021.

La naked CB500F sarà disponibile in Svizzera anche in un nuovo vibrante colore Candy Caribbean Blue Sea, mentre la sportiva CBR500R ha ricevuto ritocchi alle grafiche e al logo, che ne sottolineano l’appartenenza alla nobile stirpe delle moto carenate Honda. Sulla crossover CB500X compare il telaietto reggisella di colore rosso, in omaggio al look della maxienduro Africa Twin, e le nuove colorazioni Grand Prix Red, Matt Gunpowder Black Metallic e Pearl Metalloid White.

Le ricerche di mercato Honda sulla composizione della propria clientela mostrano l’ampiezza di attrazione di queste tre moto presso un pubblico assai vario. Il 46% dei possessori di CB500F e il 29% dei possessori di CBR500R l’hanno acquistata come prima moto, con il 30% e il 35% rispettivamente di età inferiore a 24 anni, dimostrando quanto questi due modelli siano importanti per portare nuovi motociclisti nel favoloso mondo delle due ruote. Al contrario, il 90% degli acquirenti della CB500X ha già esperienza, testimoniando come questa crossover compatta, dallo stile adventure, con sospensioni a escursione maggiorata e ruota anteriore da 19”, sia considerata una moto totale anche dai biker più esperti.