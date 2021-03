Alla fine degli anni Sessanta la Maserati finì sotto il controllo della Citroën, alla luce di un accordo che avrebbe permesso alla marca francese di attingere alla “banca degli organi” della Casa modenese e montare i motori di quest’ultima per la sua ammiraglia SM. Intanto la Maserati, diretta dall’ingegner Giulio Alfieri – “padre” di capolavori come la 3500 GT del ’57 e la Birdcage da competizione del ’61, entrambe caratterizzate dall’ampio uso di leghe leggere – preparava l’aggiornamento della gamma, con l’arrivo di vari prodotti inediti. La Indy, lanciata al Salone di Ginevra 1969, era appunto la prima novità introdotta sul mercato dalla marca del Tridente. Il nome si ispirava alle vittorie ottenute alla 500 Miglia di Indianapolis nel 1939 e ’40 e un prototipo del modello era già apparso sullo stand della Carrozzeria Vignale al 50° Salone di Torino nel novembre 1968. Il risultato è una berlinetta quattro posti, dalla linea classica per la sua era.

Il frontale della Indy si distingueva per le grosse palpebre sotto le quali si trovavano i gruppi ottici anteriori a scomparsa, mentre il profilo biconvesso della zona anteriore è “avvolto” in un fascione paracolpi integrante gli indicatori di direzione.

Maserati è sinonimo di vetture di classe e anche il nuovo modello si distingue per l fiancata sobria e la coda tronca, piuttosto alta. I designer Vignale erano riusciti nell’impresa di rendere fluido e armonioso l’aspetto di una sportiva imponente lunga 474 cm, e che accoglieva al meglio i quattro occupanti. La sobrietà e lo stile si riflettono pure nell’abitacolo, in cui la plancia bassa stampata in materiali plastici scuri e caratterizzata dal look “a occhiali” garantisce buoni valori (per l’epoca) di praticità ergonomia. Linea di cintura e code alte limitavano però in parte la visibilità laterale. Il volante con la doppia regolazione era un altro pregio di questa sportiva, che garantiva comunque una buona abitabilità ai passeggeri posteriori grazie alle poltroncine abbastanza ampie anche per due adulti.