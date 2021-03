La Kia Picanto è una citycar a cinque porte, pratica e spaziosa in rapporto alle dimensioni ridotte. Nella parte anteriore dell’abitacolo vi sono spazi generosi, ma anche per i passeggeri che siedono dietro vi è abbastanza agio per le gambe. Abbiamo provato la versione con motore a tre cilindri da 1 litro e 12 V abbinato a un cambio automatico a cinque rapporti nell’allestimento First Edition (in vendita a partire da 17.450 franchi). La potenza di 67 CV non è di quelle strepitose, ma il propulsore è abbastanza vivace e sobrio nei consumi, nel corso della nostra prova su percorso misto abbiamo registrato una media di 19,5 chilometri con un litro di benzina. La Kia Picanto si mostra agile nel traffico cittadino (è lunga solo 3,6 metri) ma è anche in grado di reggere senza alcun problema percorsi di lunghezza media. In autostrada può raggiungere i 159 km/h, non in Svizzera evidentemente, visti i limiti di velocità, ma ad ogni modo la vettura si comporta bene anche a 120 km/h con una discreta stabilità di marcia, mentre il rumore proveniente dal motore tutto sommato è contenuto. L’assetto è leggermente rigido ma ci si abitua facilmente a quest’auto facile e sicura da guidare in tutte le situazioni. Lo sterzo è preciso in curva mentre su fondi stradali irregolari le sospensioni attutiscono discretamente gli sbalzi .