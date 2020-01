Che cosa si chiede a una vettura per la famiglia o i lunghi viaggi di lavoro e/o di vacanza? Spazio, comfort e anche un costo non esagerato. Ebbene, la nuova Kia Sorento ha queste caratteristiche e qualcosa in più come un look elegante, non banale, e un tocco di sportività. Infatti, con la Sorento, il costruttore coreano ha voluto creare un Suv di 5 o 7 posti, con il comfort di una berlina di lusso e tecnologicamente all’avanguardia oltre che facile e comodo da guidare. Obiettivo raggiunto? Dopo aver percorso un migliaio di chilometri in autostrada e nell’ambiente urbano la risposta è positiva. Al primo impatto la Sorento colpisce per le sue dimensioni imponenti (è lunga 4,78 metri e largo 1,89) che trasmettono potenza e robustezza: la linea è però elegante e filante e, quando la si osserva da vicino, si nota che è curata nei minimi dettagli. L’interno è accogliente e dotato dei più recenti sistemi di infotainment: le informazioni necessarie al conducente sono facilmente leggibili e raggiungibili, insomma, tutto è a portata di mano. L’ambiente è gradevole e insonorizzato, mentre il tetto in vetro panoramico rende l’abitacolo ancora più ampio e luminoso. Come detto, gli spazi sono veramente generosi: c’è posto sufficiente per sette occupanti. La versatilità è un altro punto forte della Sorento: la seconda e terza fila, a dipendenza della dotazione, possono essere reclinate interamente o parzialmente; in questo modo si può modulare lo spazio per i bagagli in modo flessibile (la capienza del bagagliaio va da 660 a 1.700 litri). Il motore di 2,2 litri diesel assicura prestazioni di tutto rispetto. Inoltre, tra le tecnologie per ridurre i consumi di carburante questo modello offre il sistema di recupero di energia che provvede a ricaricare la batteria: durante la frenata e in decelerazione, l’energia è recuperata o accumulata grazie all’alternatore. Con questo accorgimento il motore può utilizzare più potenza e consumare meno energia per generare corrente elettrica. Alla prova dei fatti, la Sorento, nonostante le dimensioni, si muove con agilità in qualsiasi situazione. Di sicuro aiuto per le manovre è la telecamera panoramica a 360 gradi che consente di vedere il veicolo e tutto l’ambiente circostante. A tutto ciò si aggiungono i numerosi sistemi di sicurezza, dalla visualizzazione del limite di velocità, al rilevamento della stanchezza del conducente fino alla frenata d’emergenza. Il prezzo da 43.259 franchi per la versione LX a 57.200 franchi per la Style a 7 posti. Come per gli altri modelli anche la Sorento si avvale di una garanzia di 7 anni o 150 mila chilometri.