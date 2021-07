Kia Sportage alla quinta generazione

La quinta generazione della Kia Sportage è stata accuratamente e completamente ricreata con l’obiettivo di diventare il SUV cittadino numero uno.

La nuovissima Sportage rappresenta il DNA pionieristico del marchio Kia. Il successo storico della Sportage è profondamente radicato in una mentalità di reinvenzione costante. Sotto il nuovo marchio Kia, la quinta generazione della Sportage comporta un’ulteriore innovazione innalzando il marchio a un livello superiore.

Attualmente sono state svelate nuove foto della versione globale della nuovissima Sportage. A settembre, Kia Europe svelerà la versione europea della Sportage per la prima volta nei 28 anni di storia del modello. Sviluppata con una nuova architettura, la nuovissima Sportage coniuga un design concentrato sul conducente a interni premium di ultima generazione integrando uno schermo curvo dotato delle ultime innovazioni tecnologiche nel campo delle connettività.

I progettisti si sono concentrati anche sulla creazione di uno spazio in cui tutti i passeggeri possano trascorrere gradevolmente il tempo. Grazie a un pacchetto intelligente e a un ingegnoso uso degli spazi, tutti all’interno della Sportage possono beneficiare di spazi per testa e gambe ai vertici della categoria. Il SUV definisce anche un nuovo standard in termini di capacità del bagagliaio, evidenziandone la praticità e la funzionalità per l’uso quotidiano da parte delle famiglie.

La nuovissima Sportage apre la strada anche alla sicurezza, grazie a sistemi high-tech sia passivi sia attivi, tra cui la completa eccellenza di fama mondiale della casa automobilistica: i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Per creare un’esperienza di guida dinamica, coinvolgente e ottimale, l’ultima generazione di Sportage presenta numerose tecnologie altamente innovative, tra cui il sistema Kia E-handling, che potenzia le prestazioni dinamiche del veicolo migliorando l’agilità e la stabilità. L’Electric Control Suspension (ESC) di nuova generazione offre un comfort ottimale e livelli di sicurezza superiori in ogni momento grazie al costante controllo in tempo reale delle sospensioni.

Il Terrain Mode conferisce alla nuovissima Sportage eccellenti funzionalità di guida nelle condizioni più difficili come neve, fango e sabbia, permettendo ai proprietari di dedicarsi ad attività ricreative più avventurose.

L’avanzata motorizzazione della nuovissima Sportage assicura basse emissioni ed alta economicità. Tale semplicità è accompagnata a un’erogazione fluida e altamente reattiva della potenza, dando vita a un SUV dinamico, sportivo e piacevole da guidare.

La nuovissima Sportage è il primo veicolo Kia a essere disponibile nelle varianti a passo lungo e corto a seconda della regione, garantendo la piena soddisfazione delle esigenze diverse e specifiche di tutti i mercati da parte della quinta generazione.

«La nostra nuova Sportage è una vera ispirazione per la categoria SUV in tutti i sensi», ha dichiarato Artur Martins, Senior Vice President e Head of Global Brand and Customer Experience Division di Kia Corporation. «Sia che si tratti del design all’avanguardia, sia degli interni eccezionali, della tecnologia di nuova generazione, della motorizzazione efficiente e reattiva, dei più alti livelli in termini di sistemi di sicurezza o delle più recenti innovazioni ingegneristiche che garantiscono una guida reattiva e ottimale – la nuovissima Sportage è la numero uno dei SUV cittadini.»

