Sinonimo di lusso sin dal 1977, Brabus significa anche esclusività artigianale e potenza. Celebre per la realizzazione di supercar, per gli oltre 40 anni di esperienza nella personalizzazione di auto, il marchio tedesco si è imposto anche nel settore della nautica con una serie di esclusivi motoscafi fuoribordo. Ora l’azienda sta allargando di nuovo i propri orizzonti, puntando sulle moto top di gamma. Primo passo, l’inedita Brabus 1300 R realizzata in collaborazione con KTM. La nuovissima Brabus 1300 R combina un design elegante, con le prestazioni esagerate del potente motore KTM LC8 da 1301cc. Si tratta della prima moto in assoluto per Brabus: una naked dall’estetica unica, pensata per quegli appassionati che apprezzano i dettagli e che vogliono distinguersi, sviluppata per fondere lo stile e l’identità che caratterizzano sia Brabus sia KTM. La 1300 R riprende gli ingredienti chiave dell’estetica Brabus, come il nero e lo stile deciso, ai quali vengono abbinate due colorazioni dedicate, ruote Brabus Monoblock Z forgiate, componenti in carbonio di fascia alta e una sella personalizzata, creata con la massima cura dagli specialisti degli interni di Brabus. Il risultato è un look straordinariamente unico e sportivo, per una moto che non può certo passare inosservata... nemmeno per 1 secondo! Brabus 1300 R monta il poderoso bicilindrico LC8 della KTM 1290 Super Duke R Evo, che eroga 180 CV a 9.500 giri/minuto e 140 Nm di coppia a 8.000 gir/minuto. Progettato per sfidare i limiti in termini di spinta, si abbina allo stile Brabus, sinonimo di alte prestazioni e desiderabilità. Da un punto di vista tecnico, dispone delle sospensioni semi-attive WP APEX di seconda generazione, con le sei modalità di smorzamento: Comfort, Street, Sport, Track, Advanced. Oppure la modalità Auto, che si adatta automaticamente alle condizioni della strada e allo stile di guida. Più che un’esperienza di guida straordinaria è una dichiarazione sfrontata di lusso e di esclusività, e sarà venduta a 39.500 euro, IVA inclusa. La nuova moto sarà preordinabile esclusivamente sul sito KTM da lunedì 14 febbraio alle ore 15:00.