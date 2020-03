L’auto dell’anno 2020 è la Peugeot 208

GINEVRA - Con una cerimonia trasmessa in streaming, è stato assegnato oggi pomeriggio l’ambito titolo di «Car of the Year» che per il 2020 ha premiato la Peugeot 208. La vettura messa a punto dalla casa francese è disponibile in versione diesel, benzina ed elettrica e ha il pregio di presentarsi in una forma quasi identica qualsiasi sia la declinazione del motore.