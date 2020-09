L’autonomia media dei veicoli elettrici venduti in Svizzera è passata da 127 km (dato del 2015) a 334 km (dato odierno). Lo rivela un’analisi del TCS, che mette in risalto anche come il mercato delle vetture elettriche sia in costante espansione e per il consumatore ci siano molte più opportunità di acquisto rispetto a cinque anni or sono, dato che oggi sul mercato si possono trovare numerosi modelli in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di prezzo e prestazioni.

La domanda di auto elettriche è in continuo aumento. Dal 2015, sono stati messi in circolazione oltre 25’000 veicoli elettrici.

Nel 2019, soltanto in Svizzera si sono contate più di 12’000 automobili, ossia più del doppio rispetto al 2018. Dall’inizio di quest’anno sono state messe in circolazione 8300 auto elettriche.

Per questa analisi il TCS ha preso in considerazione 14 modelli di auto elettrica disponibili in Svizzera nel 2015 e 30 modelli della classe media offerti da 16 costruttori diversi nel 2020, nonché 12 modelli di lusso proposti da 5 costruttori differenti, sempre nel 2020.

Sostanzialmente, secondo l’analisi, l’offerta di vetture elettriche si è sviluppata in due segmenti, quasi inesistenti pochi anni fa, il primo con veicoli venduti ad un prezzo tra 20 e 50 mila franchi e con autonomie tra 200 e 500 km; il secondo con veicoli di un prezzo tra 70 mila e 140 mila franchi e autonomie tra 300 e 500 km. Come detto, in cinque anni l’autonomia media è più che raddoppiata (da 127 km a 334 km) e il prezzo al chilometro d’autonomia si è dimezzato (da 334 fr/km a 167 fr/km).

Alcuni costruttori, attraverso varie fasi, hanno adattato all’evoluzione i loro modelli 2015 e hanno sia ridotto il prezzo, conservando la stessa autonomia, sia aumentato quest’ultima, mantenendo lo stesso prezzo, oppure hanno proceduto a entrambe le cose.

La disponibilità dei modelli sul mercato è molto buona. A parte poche eccezioni, tutti i modelli sono disponibili presso i rivenditori per un giro di prova. Secondo gli importatori, il termine di consegna varia da subito al quarto trimestre 2020. Tutto ciò è confermato da una ricerca sulle piattaforme online.

Se nei prossimi 5 anni la crescita dovesse proseguire agli stessi ritmi, secondo il TCS è lecito prevedere che, entro il 2025, il prezzo delle automobili elettriche avrà raggiunto la parità con quello delle vetture tradizionali, aumentando velocemente la loro presenza sulle strade. A questo proposito, aggiungiamo che invece secondo Bloomberg New Energy Finance, in Europa la parità di costo tra un veicolo elettrico e uno tradizionale in alcuni segmenti potrà essere raggiunta già nel 2022.