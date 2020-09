Il look «bobber» con gomme generose, dominato dal serbatoio da 11,2 litri fortemente inclinato e dal manubrio a piega bassa, crea una posizione di guida ben inserita nella moto. Da qualsiasi punto di vista, la nuova Rebel esprime una forte personalità. Sa adattarsi allo stile di vita del motociclista, ma offre anche spunti per una personalizzazione. Spinta dal motore bicilindrico di 500cc da 46 CV, la custom dal look «bobber» si guida con facilità. Il bicilindrico parallelo da 471cc è ricco di coppia e ha un’erogazione corposa, ma fluida. Bello il sound. Lo scarico con andamento 2-in-1 è dotato di catalizzatore e struttura a due camere - la seconda di risonanza -, con silenziatore tondo da 120mm ad andamento basso dal suono cupo, che si sposa perfettamente alla generosa erogazione di coppia a potenza: 43,3 Nm a 6.000 giri/minuto. È snella e con la sella bassa ad appena 690 mm da terra, comoda e neutra nelle reazioni, caratterizzata da una posizione di guida con le braccia moderatamente distese e pedane poco avanzate, che non affaticano la schiena e regalano un feeling di pieno controllo a qualsiasi velocità. Il cambio a 6 rapporti è progettato per offrire cambiate facili e precise, con una spaziatura ideale sia per muoversi in città sia nei tragitti delle gite del fine settimana, anche con passeggero. Offre comfort e praticità grazie al nuovo assetto delle sospensioni, alla sella ridisegnata e all’adozione dell’indicatore della marcia inserita nella strumentazione. Il telaio in tubi di acciaio contribuisce a formare le linee originali e lo stile sobrio – sottolineato dai generosi pneumatici – della Rebel MY2020. È verniciato in nero e ha una struttura intelligente che permette, volendo, di smontare velocemente il sellino e le pedane del passeggero, una caratteristica dedicata ai più individualisti! Per gli appassionati della generazione Z - i giovani dai 20 ai 25 anni cresciuti nell’era digitale - una moto è molto più di un semplice mezzo di trasporto. Deve essere in grado di rappresentare uno stile di vita, un’attitudine, e consentire al proprietario di esprimere la propria personalità. La popolare custom “non americana”, sfoggia luci Full LED, frizione antisaltellamento e una nuova strumentazione. È disponibile anche in versione speciale con un equipaggiamento di serie più ricco. La strumentazione è composta da un elemento compatto da 100 mm con display LCD a retroilluminazione negativa bianca, dall’effetto efficace, indica la marcia inserita e i consumi. Per il blocchetto di accensione, in stile custom, è confermata la posizione sul lato sinistro inferiore del serbatoio. La moto dispone di frizione assistita e con antisaltellamento, e un nuovo sistema di scarico con sensore LAF che contribuisce all’omologazione Euro5. È in listino da 8’580 franchi, con lo Swiss Bonus si porta a casa con 8’100 franchi. Tre i colori a disposizione: nero grafite, blue jeans opaco metallizzato, grigio axis opaco metallizzato. Per la Special Edition, solo in grigio axis opaco metallizzato dotata di un equipaggiamento che prevede una piccola carenatura intorno al faro, forcella con soffietti copri-steli in gomma nera e una sella con cuciture a diamante, occorrono 8’850 franchi, 8’340 con lo Swiss Bonus.