La Hyundai Kona non si ferma mai

Comodità, qualità, autonomia XL e prezzo abbordabile: con queste caratteristiche, non è per nulla sorprendente che la Hyundai Kona elettrica si sia imposta come una delle auto più vendute sul mercato europeo, superando le più rosee aspettative dei dirigenti della casa coreana.

Il cliente che opta per la Kona con la spina può scegliere tra due motori elettrici: la versione a lungo raggio con batteria da 64 kWh e autonomia di 484 chilometri o la versione a raggio standard con batteria da 39,2 kWh e autonomia di 305 chilometri. Il modello ha percorso fino a 790 chilometri in ciclo urbano con una singola carica e inoltre ha stabilito un record di autonomia di 1026 chilometri sul circuito di Lausitzring in Germania.