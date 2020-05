La MC20 sulle strade della gara più antica del mondo

Il 23 maggio del 1940, Maserati festeggiava un fantastico poker alla Targa Florio. Per la quarta volta consecutiva infatti una vettura della Casa del Tridente vinceva la prestigiosa corsa siciliana. A scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dei vincitori Luigi Villoresi (detto Gigi) al volante della Maserati Tipo 4CL.

Per celebrare l’80° anniversario della storica vittoria, Maserati è tornata in Sicilia con un prototipo della MC20, percorrendo alcune delle strade dove si è scritta la storia della Targa Florio, come il tratto che ospita le ben conosciute tribune di Floriopoli.

Prosegue cosi lo sviluppo della nuova super sportiva, attraverso test in diverse condizioni di utilizzo, con l’obiettivo di raccogliere dati ed informazioni per la messa a punto finale. Dopo la prima parte di test avviata con il simulatore dinamico all’interno del Maserati Innovation Lab di Modena, la parola passa ora ai collaudi su strada e in pista. La MC20 segna l’inizio di una nuova era per la Casa italiana, sia a livello di stile e che di tecnologia; è inoltre la prima vettura della Casa del Tridente ad utilizzare il nuovo motore, ricco di innovativi contenuti tecnologici, internamente sviluppato e realizzato da Maserati. Con la nuova MC20, che sarà presentata nel settembre prossimo, la Casa Modenese vuole sottolineare la propria vocazione sportiva e ritornare ad essere protagonista in pista, dopo l’ultimo mondiale vinto nel 2010 con un’altra straordinaria vettura, la MC12.