Suzuki ha lanciato la nuova Across, un SUV sportivo e robusto, equipaggiato con un sofisticato sistema ibrido plug-in e con la trazione integrale elettrica 4x4 E-Four, in grado di offrire ottime prestazioni ed efficienza senza rinunciare alle potenzialità e allo stile di un vero e proprio SUV moderno. Across è il primo modello fornito da Toyota Motor Corporation nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Suzuki e Toyota e in effetti assomiglia molto alla Toyota Rav4, tranne che nel frontale. Le vendite in Europa sono previste a partire dall’autunno del 2020.

Across è un veicolo dalle linee decise e muscolose, disponibile in sei diverse colorazioni.

Con una potenza massima di 134 kW e una coppia massima di 270 Nm, il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio particolarmente capiente da 18.1 kWh posizionata sotto il pavimento del veicolo. Accoppiato al motore elettrico c’è poi il propulsore termico A25A-FXS Dynamic Force che svolge la funzione di caricabatteria e fornisce, se necessario, assistenza al motore elettrico nelle fasi di guida ad alta velocità. In complesso l’auto dispone di 306 CV e impiega circa 6,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

ll sistema ibrido plug-in dispone di quattro modalità di guida: EV mode (modalità base), Auto EV/HV mode, HV mode e Battery charger mode. Il conducente può scegliere l’una o l’altra modalità a seconda delle condizioni di guida e dello stato di carica della batteria. In EV Mode la trazione è interamente fornita dal motore elettrico anche in piena accelerazione (la casa annuncia 65 km di completa autonomia in modalità elettrica). In Auto EV/HV mode e in HV mode, il motore a combustione contribuisce a erogare la potenza quando necessario, ad esempio quando il pedale dell’acceleratore viene premuto con forza. Per immagazzinare energia per la modalità puramente elettrica (EV), quando la capacità della batteria è bassa, la modalità Battery charger aziona il motore a combustione per ricaricare la batteria agli ioni di litio.

La nuova Across viene proposta con un sistema di trazione integrale 4x4 che sfrutta il lavoro di un motore elettrico indipendente da 40 kW sull’asse posteriore, il quale lavora in combinazione con il motore anteriore per una distribuzione di coppia che va da 100:00 a 20:80. Tale sistema permette al veicolo di fornire una stabilità ancora maggiore in fase di partenza su superfici scivolose come le strade innevate, oltre a una sensazione di massima sicurezza in curva anche su manti stradali irregolari.

Equipaggiata con le più recenti dotazioni smart in fatto di sicurezza, la Across offre a guidatore e passeggeri la possibilità di godersi ogni viaggio in tutta sicurezza e serenità. Tra le dotazioni di sicurezza troviamo le funzioni di assistenza alla guida come il Pre-Collision System (PCS), il Lane Tracing Assist (LTA) e il Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), che usano un radar a onde millimetriche e una camera monoculare.